30 лет независимости – долгий путь, который вы прошли достойно: делегация ДНР встретилась с представителями парламента РЮО

В субботу, 19 сентября, делегация Донецкой Народной Республики приняла участие в рабочей встрече с Председателем Парламента Республики Южная Осетия Аланом Тадтаевым и первым заместителем Председателя Парламента Республики Южная Осетия Петром Гассиевым.

Со вступительным словом перед участниками выступил Алан Тадтаев.

«Я рад приветствовать представителей Донецкой Народной Республики в такие важные для нас дни, это ещё раз подчёркивает наши братские отношения. Я уверен, что в дальнейшем наше сотрудничество будет только укрепляться, впереди нас ждёт и укрепление межпарламентского сотрудничества. Уверен, что скоро и в вашей столице будут праздновать день независимости, это будет наш общий праздник, наша общая победа», – сказал спикер парламента РЮО.

С ответным словом выступил Владимир Бидёвка.

«Благодарим вас за приглашение и оказанное радушие. 30 лет независимости – прекрасная дата, это долгий путь, который вы прошли достойно. Вы первыми протянули Донецкой Народной Республике руку помощи и вам наша ситуация известна не понаслышке. Мы никогда не забудем вашу братскую помощь и передадим эту память новым поколениям», – сказал спикер парламента ДНР.

О важности укрепления межпарламентских связей рассказал Пётр Гассиев.

«Очень важно налаживать межпарламентские связи. Нам, парламентариям, нужно больше видеться, разговаривать, прорабатывать тот или иной законопроект. Только так, в тесном сотрудничестве мы сможем выйти на новый законодательный уровень, ведь, как и нам у вас есть чему поучиться, так и вам есть чему поучиться у нас», – резюмировал он.

Петр Гассиев выразил надежду на проведение совместного межпарламентского проекта, а именно – обсудить и прописать формат реализации единой законодательной базы, которая будет способствовать обмену опытом.

В свою очередь Председатель Народного Совета поддержал инициативу и заверил, что разработка предложений и механизмов реализации начнётся в ближайшее время.