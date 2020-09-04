Объявление о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей

Объявление

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики в Аппарате Народного Совета Донецкой Народной Республики

Аппарат Народного Совета Донецкой Народной Республики (далее – Аппарат Народного Совета) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики (далее – должность гражданской службы) в Аппарате Народного Совета категории «руководители» главной группы должностей и «специалисты» главной и ведущей группы должностей гражданской службы.

Конкурс проводится для замещения следующих должностей гражданской службы Аппарата Народного Совета:

Заместитель начальника отдела внутренней безопасности (категория «руководители» главная группа должностей); Ведущий специалист отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Управления делами (категория «специалисты» ведущей группы должностей); Главный специалист отдела информационно – технологического обеспечения Управления делами (категория «специалисты» главной группы должностей); Заведующий сектором правового содействия в социальной сфере отдела правового содействия депутатам Народного Совета Управления правового обеспечения (категория «руководители» главная группа должностей); Главный специалист отдела правовой и лингвистической экспертизы законопроектов Управления правового обеспечения (категория «специалисты» главная группа должностей).

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, специальностям и направлениям подготовки, стажу государственной гражданской службы, профессионально-функциональным знаниям и умениям, необходимым для замещения должности государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики в Аппарате Народного Совета Донецкой Народной Республики указаны в приложении 1.

Условия прохождения гражданской службы

Условия прохождения гражданской службы, в том числе основные права и обязанности гражданских служащих, ограничения, запреты, связанные с гражданской службой, требования к служебному поведению гражданского служащего и иные условия, связанные с прохождением гражданской службы установлены:

– Законом Донецкой Народной Республики от 15 января 2020 года № 91-ІІНС «О государственной гражданской службе»;

– Указом Главы Донецкой Народной Республики от 15 апреля 2020 года № 87 «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Донецкой Народной Республики и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»;

– Указом Главы Донецкой Народной Республики от 24 апреля 2020 года № 117 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики или стажу работы по специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики»;

– Указом Главы Донецкой Народной Республики от 6 мая 2020 года № 137 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики»;

– Указом Главы Донецкой Народной Республики от 19 мая 2020 года № 151 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики государственным гражданским служащим Донецкой Народной Республики»;

– Указом Главы Донецкой Народной Республики от 21 мая 2020 года № 162 «О реестре должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики».

Гражданин Донецкой Народной Республики (далее – гражданин), изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет в отдел кадров и государственной гражданской службы Аппарата Народного Совета:

Личное заявление на имя Руководителя Аппарата Народного Совета (приложение 2). Заполненную и подписанную анкету, утверждённую Указом Главы Донецкой Народной Республики от 6 мая 2020 года № 137 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики». Фотографию размером 3,5 х 4,5 см. Копию паспорта или заменяющего его документа согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики от 19 мая 2020 года № 152 «Об особенностях идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной Республики» (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс). Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), (трудовая книжка предъявляется лично по прибытии на конкурс), либо копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), либо иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина Донецкой Народной Республики. Копии документов об образовании и квалификации, а также, по желанию гражданина Донецкой Народной Республики, копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, копии документов о присвоении учёной степени, учёного звания (соответствующие документы предъявляются лично по прибытии на конкурс) либо копии указанных в настоящем подпункте документов, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) либо уполномоченным подразделением по месту учёбы. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или её прохождению (медицинская справка формы 133/у). Согласие на обработку персональных данных (заполняется в отделе кадров и государственной гражданской службы Аппарата Народного Совета).

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в Аппарате Народного Совета, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подаёт личное заявление на имя Руководителя Аппарата Народного Совета.

Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в Аппарате Народного Совета, предоставляет:

Личное заявление на имя Руководителя Аппарата Народного Совета (приложение 2). Заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету по форме, утверждённой Указом Главы Донецкой Народной Республики от 6 мая 2020 года № 137 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики», с фотографией 3,5 х 4,5 см. Согласие на обработку персональных данных (заполняется в отделе кадров и государственной гражданской службы Аппарата Народного Совета).

Приём документов осуществляется с 04 сентября 2020 года по 24 сентября 2020 года с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00 в отделе кадров и государственной гражданской службы Аппарата Народного Совета, по адресу: 83001, г. Донецк, ул. Артема, 97. Дополнительная информация по телефону: +380-071-334-37-67.

Предполагаемая дата проведения конкурса: третья неделя октября 2020 года.

Место проведения: Аппарат Народного Совета (г. Донецк, ул. Артема, 97).

Приложения

Квалификационные требования

Заявление к участию в конкурсе (заполняется собственноручно)

Порядок проведения конкурса