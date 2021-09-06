Адреса инфоцентров Донецкой Народной Республики
На территории Донецкой Народной Республики работают информационные центры, где можно получить консультации по вопросам получения СНИЛС, регистрации на Едином портале государственных услуг, подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, заявление для организации трансфера в Ростовскую область и участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ в очном формате.
По номеру «357» вы можете получить консультации по проблемным вопросам, с которыми сталкиваются жители Донецкой Народной Республики – граждане России при регистрации на Едином портале государственных услуг и подаче заявления для участия в дистанционном электронном голосовании.
АДРЕСА ИНФОЦЕНТРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
График работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 19:00.
|
Горловка
|
1.
|
г. Горловка, ул. Красносельская, 6
|
МОУ города Горловки «Школа № 62»
|
2.
|
г. Горловка, ул. Соколовского, 15
|
МОУ города Горловки
|
3.
|
г. Горловка, ул. Малыныча, 34
|
МОУ города Горловки «Гимназия «Интеллект»
|
4.
|
г. Горловка, ул. Рогозина, 10
|
МОУ города Горловки «Школа № 53 с углублённым изучением отдельных предметов»
|
5.
|
г. Горловка, ул. Умова, 49
|
МОУ города Горловки
|
6.
|
г. Горловка, ул. Шахтёрская, 1
|
МОУ города Горловки
|
7.
|
г. Горловка, ул. Битумная, 6
|
МОУ города Горловки
|
8.
|
г. Горловка, ул. Оленина, 10
|
МОУ города Горловки «Школа № 25 с углублённым изучением отдельных предметов»
|
9.
|
г. Горловка, ул. Дубинина, 2
|
МОУ города Горловки «Школа № 12 с углублённым изучением отдельных предметов»
|
10.
|
г. Горловка, ул. Переяславская, 9
|
МОУ города Горловки
|
11.
|
г. Горловка, ул. Комарова, 34
|
МОУ города Горловки
|
12.
|
г. Горловка, ул. Новаторов, 1
|
МОУ города Горловки
|
13.
|
г. Горловка, пгт Гольмовский, просп. Школьный, 13
|
МОУ города Горловки
|
14.
|
г. Горловка, пгт Зайцево, ул. Карбышева, 39
|
Учреждение культуры Клуб «Досуг»
|
15.
|
г. Горловка, ул. Физкультурная, 17
|
МОУ города Горловки
|
16.
|
г. Горловка, ул. Артёма, 28
|
МОУ города Горловки
|
17.
|
г. Горловка, ул .Полтавская, 1
|
МОУ города Горловки
|
18.
|
г. Горловка, ул. Минская 67
|
МОУ города Горловки
|
19.
|
г. Горловка, ул. Рудакова, 55А
|
ГОУ «Горловская специальная школа-интернат № 16»
|
20.
|
г. Горловка, ул. Остапенко, 74
|
МОУ города Горловки «Школа № 54 с углублённым изучением отдельных предметов»
|
21.
|
г. Горловка, ул.Остапенко, 14
|
МОУ города Горловки «Гимназия № 65 «Триумф»
|
22.
|
г. Горловка, ул. Герцена, 31
|
МОУ города Горловки «Лицей № 14 «Лидер»
|
23.
|
г. Горловка, ул. Комсомольская, 9
|
МОУ города Горловки «Школа № 73»
|
24.
|
г. Горловка, пгт Пантелеймоновка, ул.Сердюкова, 4
|
МОУ города Горловки
|
25.
|
г. Горловка, пос. Озеряновка, ул. Глебова, 1
|
МОУ города Горловки «Сельская школа № 58»
|
26.
|
г. Горловка, Никитовский район, ул. Фадеева, 51
|
МОУ города Горловки
|
27.
|
г. Горловка, ул. Герцена, 31
|
МОУ города Горловки
|
Дебальцево
|
28.
|
г. Дебальцево, ул. Советская, 65
|
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Дебальцево»
|
29.
|
г. Дебальцево, ул. Сосюры, 24
|
МБОУ «Школа № 5 города Дебальцево»
|
30.
|
г. Дебальцево, ул. Космонавтов, 23
|
МБОУ «Школа № 6 им. Н.Я. Ильина города Дебальцево»
|
31.
|
г. Дебальцево, ул. Денисенко, 87
|
МОУ «Школа № 2 города Дебальцево»
|
Докучаевск
|
32.
|
г. Докучаевск, ул. Октябрьская, 16
|
МОУ «Школа № 4 города Докучаевска»
|
33.
|
г. Докучаевск, ул. Космонавтов, 58
|
МОУ «Школа № 6 города Докучаевска»
|
34.
|
г. Докучаевск, ул. Петровского, 13
|
МОУ «Школа № 1 города Докучаевска»
|
Донецк
|
Буденновский район
|
35.
|
г. Донецк, ул. Багратиона, 16 А
|
МОУ «Школа № 120
|
36.
|
г. Донецк, ул. Багратиона, 9
|
МОУ «Школа № 136
|
37.
|
г. Донецк, ул. Независимости, 1
|
МОУ «Профильная гимназия
|
38.
|
г. Донецк, ул. Минская, 6
|
МОУ «Школа № 145
|
39.
|
г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 112
|
МОУ «Школа № 119
|
40.
|
г. Донецк, пгт Ларино, ул. Горького, 58
|
Ларинская поселковая администрация
|
41.
|
г. Донецк, ул. Отважных, 6А
|
МОУ «Школа № 118
|
42.
|
г. Донецк, ул. Благоустроенная, 17
|
МОУ «Школа № 142
|
43.
|
г. Донецк, ул. Куйбышева, 27
|
МОУ «Школа № 31
|
Ворошиловский район
|
44.
|
г. Донецк, ул. Трамвайная, 36А
|
МОУ «Специализированная школа с углублённым изучением гуманитарных дисциплин № 18 г. Донецка»
|
45.
|
г. Донецк, ул. 50-летия СССР, 104
|
МОУ «Школа № 9
|
46.
|
г. Донецк, пр. Гурова, 6
|
ГОУВПО «Донецкий национальный университет» (главный корпус)
|
47.
|
г. Донецк, ул. Щорса, 64
|
МОУ «Школа № 13
|
48.
|
г. Донецк, бул. Пушкина, 6
|
МОУ «Многопрофильный лицей № 1 г. Донецка»
|
49.
|
г. Донецк, ул. Челюскинцев, 159
|
ГПОУ «Донецкий политехнический колледж»
|
50.
|
г. Донецк, пр. Комсомольский, 3
|
ГПОУ «Донецкий колледж строительства и архитектуры»
|
51.
|
г. Донецк, ул. Артёма, 96
|
ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет» (3 корпус)
|
52.
|
г. Донецк, пр. Красногвардейский, 1,
|
МОУ «Школа № 96
|
53.
|
г. Донецк, ул. Университетская, 103
|
МОУ «Школа №47
|
54.
|
г. Донецк, пр. Панфилова, 86
|
Коммунальное учреждение дворец культуры им. В.В. Куйбышева г.Донецка»
|
Калининский район
|
55.
|
г. Донецк, пр. Ильича, 60
|
МОУ «Школа № 95
|
56.
|
г. Донецк, ул. 50-й Гвардейской дивизии, 11
|
МОУ «Школа № 49
|
57.
|
г. Донецк, ул. Герцена, 26
|
МОУ «Школа № 20
|
58.
|
г. Донецк, ул. Цусимская,
|
МОУ «Учебно-воспитательный комплекс № 16 г. Донецка»
|
59.
|
г. Донецк, ул. 8-го Марта, 2
|
МОУ «Школа № 11
|
60.
|
г. Донецк, ул. Андреева, 1а
|
МОУ «Школа № 10
|
61.
|
г. Донецк, ул. Осипенко, 18
|
МОУ «Школа № 7
|
62.
|
г. Донецк, бул. Шевченко, 45
|
МОУ «Гимназия № 6
|
Киевский район
|
63.
|
г. Донецк, пр. Засядько, 56
|
МОУ «Школа № 43
|
64.
|
г. Донецк, пр. Партизанский, 68А
|
МОУ«Школа № 58
|
65.
|
г. Донецк, ул.Яснополянская, 5
|
МОУ «Школа № 57
|
66.
|
г. Донецк, пр. Киевский, 7
|
МОУ «Сециализированная гуманитарная школа №65 г. Донецка»
|
67.
|
г. Донецк, ул. Собинова, 4
|
МОУ «Специализированная школа с углублённым изучением иностранных языков №19 г. Донецка»
|
68.
|
г. Донецк, ул. Звягильского, 48
|
МОУ «Гимназия информационных технологий №61 г. Донецка»
|
69.
|
г. Донецк, ул. Артёма, 155
|
МОУ «Школа № 54
|
70.
|
г. Донецк, ул.Новосенная, 77
|
МОУ «Школа № 56
|
71.
|
г. Донецк, ул.Артёма, 196Б
|
МОУ «Школа № 102
|
72.
|
г. Донецк, ул.Щорса, 96А
|
МОУ «Школа № 48
|
73.
|
г. Донецк, ул.Артёма, 140
|
МОУ «Гимназия №70 г. Донецка»
|
Кировский район
|
74.
|
г. Донецк, ул. Петровского, 51
|
МОУ «Школа №76 г. Донецка»
|
75.
|
г. Донецк, ул. Пинтера, 20
|
МОУ «Гимназия №92 г. Донецка»
|
76.
|
г. Донецк, ул. Н.Островского, 29
|
МОУ «Школа №88 г. Донецка»
|
77.
|
г. Донецк, ул. Высоцкого, 1
|
МОУ «Школа №112 г. Донецка»
|
78.
|
г. Донецк, ул.Текстильщиков, 5
|
ГПОУ «Донецкий прфессионально-педагогический колледж»
|
79.
|
г. Донецк, пр.Семашко, 34А
|
МОУ «Школа №78 г. Донецка»
|
80.
|
г. Донецк, ул. Кирова, 178
|
МОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творческтва Кировского района г.Донецка»
|
81.
|
г. Донецк, ул. Бирюзова, 1А
|
МОУ «Школа №98 г.Донецка»
|
82.
|
г. Донецк, ул. П.Колодина, 1Б
|
КУ Дворец культуры «Лидиевка»
|
83.
|
г. Донецк, ул. Кирова, 320
|
КУ Дворец культуры им. Е.Т. Абакумова
|
84.
|
г. Донецк, ул. Шутова, 20,
|
МОУ «Школа №69 г. Донецка»
|
85.
|
г. Донецк, ул. Кольцова, 25Г
|
МОУ «Школа №90 г. Донецка»
|
86.
|
г. Донецк, ул. Кирова, 99
|
МОУ «Школа №89 г. Донецка»
|
87.
|
пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1
|
здание поселковой администрации
|
Куйбышевский район
|
88.
|
г. Донецк, ул. Степаненко, 4А
|
КУ «Дворец культруы им. Т.Г. Шевченко г. Донецка»
|
89.
|
г. Донецк, ул. Нарвская, 8
|
МОУ «Школа № 71 имени П.Ф. Батулы г. Донецка»
|
90.
|
г. Донецк, ул. 60 лет СССР, 23
|
МОУ «Школа №52 г. Донецка»
|
91.
|
г. Донецк, ул. Валерия Арсенова, 5
|
МОУ «Школа №46 г. Донецка»
|
92.
|
г. Донецк, ул. Дмитрия Казака, 16
|
МОУ «Школа №66 г. Донецка»
|
93.
|
г. Донецк, ул. Куйбышева, 89
|
МОУ «Школа №60 г. Донецка»
|
94.
|
г. Донецк, ул. Куйбышева, 167
|
МОУ «Школа №62 г. Донецка»
|
95.
|
г. Донецк, ул. Куйбышева, 209А
|
МОУ «Школа №51 г. Донецка»
|
96.
|
г. Донецк, ул. Свидерского, 48
|
МОУ «Специализированная школа с углублённым изучением иностранных языков № 68 г. Донецка»
|
97.
|
г. Донецк, пр-т Панфилова, 51
|
МОУ «Школа №64 г. Донецка»
|
Ленинский район
|
98.
|
г. Донецк, пр. Ленинский, 16
|
МОУ «Школа №45 г. Донецка»
|
99.
|
г. Донецк, ул. Пухова, 23
|
МОУ «УВК «Гармония» г. Донецка»
|
100.
|
г. Донецк, ул. Льва Толстого, 32
|
МОУ «Школа №42 г. Донецка»
|
101.
|
г. Донецк, ул.Стратонавта Украинского, 79А
|
МОУ «Школа №28 г. Донецка»
|
102.
|
г. Донецк, ул. Куйбышева 42
|
МОУ «Гимназия № 33 г. Донецка»
|
103.
|
г. Донецк, ул. Речная, 40
|
МОУ «Лицей №37 г. Донецка»
|
104.
|
г. Донецк, ул. Квиринга, 39
|
МОУ «Школа №39 г. Донецка»
|
105.
|
пгт Оленовка, ул. Ленина, 6
|
КУ «Оленовский городской дом культуры»
|
Петровский район
|
106.
|
г. Донецк, ул. Стаханова, 8
|
МОУ «Школа №106 г. Донецка»
|
107.
|
г. Донецк, ул. Самарская, 1
|
МОУ «Школа №116 г. Донецка»
|
108.
|
г. Донецк, ул. Дунаевского, 1
|
МОУ «Школа №103 г. Донецка»
|
109.
|
г. Донецк, ул. Войкова, 1
|
МОУ «Школа №105 г. Донецка»
|
110.
|
г. Донецк, пл. Победы, 21
|
МОУ «Школа №100 г. Донецка»
|
111.
|
г. Донецк, пр. Центральный, 2
|
МОУ «Школа №104 г. Донецка»
|
112.
|
г. Донецк, ул. Ревякина, 2
|
МОУ «Школа №87 г. Донецка»
|
113.
|
г. Донецк, ул. Карамзина, 18
|
МОУ «Школа № 101 г. Донецка»
|
Пролетарский район
|
114.
|
г. Донецк, ул. Щетинина, 46А
|
МОУ «Лицей №124 г. Донецка»
|
115.
|
г. Донецк, ул. Раздольная, 10А
|
МОУ «Школа №125 г. Донецка»
|
116.
|
г. Донецк, ул. Прожекторная, 19А
|
МОУ «Школа №126 г. Донецка»
|
117.
|
г. Донецк, ул. Макеевская, 4
|
МОУ «Школа №138 г. Донецка»
|
118.
|
г. Донецк, ул. Большая Магистральная, 29А
|
КУ «Дворец культуры «Юбилейный» г.Донецка»
|
119.
|
г. Донецк, ул. Верейского,14
|
МОУ «Школа №114 г. Донецка»
|
120.
|
г. Донецк, ул. Батайская, 3
|
МОУ «Школа №133 г. Донецка»
|
121.
|
г. Донецк, ул. Палладина, 1А
|
МОУ «Школа №149 г. Донецка»
|
122.
|
г. Моспино, ул. Пилягина, 2
|
МОУ «Школа №151 г. Донецка»
|
Енакиево
|
123.
|
г. Енакиево, ул. Броненосца «Потёмкин», 107
|
МОУ «Общеобразовательная школа №5 г. Енакиево»
|
124.
|
г. Енакиево, ул. Алмазная, 4
|
МОО «Общеобразовательная школа №12 г. Енакиево»
|
125.
|
г. Енакиево, пл. Ленина, 5
|
Коммунальное учреждение «Культурно-досуговый центр» администрации города Енакиево
|
126.
|
г. Енакиево, ул. ХХ Партсъезда, 81
|
МОО «Общеобразовательная школа №15 г. Енакиево»
|
127.
|
г. Енакиево, ул. Поливоды, 37
|
МОО «Общеобразовательная школа-интернат №2 города Енакиево»
|
128.
|
г. Енакиево, просп. 50 лет Октября, 68
|
МОО «Общеобразовательная школа №7 г. Енакиево»
|
129.
|
г. Енакиево, ул. Краснофлотская, 113
|
МОО «Общеобразовательная школа №38 г. Енакиево»
|
130.
|
г. Енакиево, ул. Ермишина, 1
|
МОО «Общеобразовательная школа №25 г. Енакиево»
|
131.
|
г. Енакиево, ул. Коммунистическая, 47А
|
КУ «Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал №2 им. Леси Украинки
|
132.
|
г. Енакиево, ул. Вильямса, 50
|
МОО «Общеобразовательная школа №8 г.Енакиево»
|
133.
|
г. Енакиево, просп. Горняков, 33А
|
Административное здание СПП «Енакиевотеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго»
|
134.
|
г. Енакиево, ул. 60 лет СССР, 31
|
МОО «Специализированная школа — Лицей информационных технологий города Енакиево»
|
135.
|
г. Енакиево, ул. Радищева, 1
|
МОО «Общеобразовательная школа №20 г. Енакиево»
|
136.
|
г. Юнокоммунаровск, ул. Юбилейная, 13
|
МОО «Общеобразовательная школа №13 г. Енакиево»
|
137.
|
г. Юнокоммунаровск, ул. Тюменская, 2Б
|
МОО «Общеобразовательная школа №11 г. Енакиево»
|
138.
|
г. Углегорск, ул. Дружбы, 20
|
МОО «Общеобразовательная школа №41 г. Енакиево»
|
139.
|
пгт Карла Маркса, ул. Правды, 12
|
МОО «Общеобразовательная школа №4 г. Енакиево»
|
140.
|
пгт Карла Маркса, ул. Маяковского, 15
|
МОО «Общеобразовательная школа №22 г. Енакиево»
|
141.
|
пгт Корсунь, ул. Вокзальная, 96
|
Администрация пгт Корсунь
|
142.
|
пгт Ольховатка, ул. Школьная, 1
|
МОО «Общеобразовательная школа №40 г. Енакиево»
|
143.
|
пгт Булавинское, ул. Чкалова, 1
|
МОО «Общеобразовательная школа №29 г. Енакиево»
|
Ждановка
|
144.
|
г. Ждановка, ул. Школьная, 1А
|
МОУ «Школа №1» города Ждановка
|
145.
|
г. Ждановка, ул. Школьная, 8А
|
Ждановский городской центр культуры и досуга
|
146.
|
г. Ждановка, ул. Больничная, 8
|
МОУ «Школа №2»
|
Кировское
|
147.
|
г. Кировское, пл.им.С.М.Кирова, 1
|
Кировский городской культурно-досуговый комплекс
|
148.
|
г. Кировское, ул. Шахтёрская, 22
|
МОУ «СШ №2 г. Кировское»
|
149.
|
г. Кировское, мкр. Молодёжный, 3
|
МОУ «СШ №1 г. Кировское»
|
Макеевка
|
150.
|
г. Макеевка, Горняцкий район, просп. Генерала Данилова, 43
|
МОУ «Средняя школа № 86 города Макеевки»
|
151.
|
г. Макеевка, Горняцкий район,
|
МОУ «Средняя школа № 34 города Макеевки»
|
152.
|
г. Макеевка, Горняцкий район,
|
МОУ «Средняя школа № 50 города Макеевки»
|
153.
|
г. Макеевка, Горняцкий район,
|
МОУ «Основная школа № 39 города Макеевки»
|
154.
|
г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Свердлова, 20
|
МОУ «Средняя школа № 29 города Макеевки»
|
155.
|
г.Макеевка, Горняцкий район, ул. Магистральная, 92
|
МОУ «Основная школа № 20 города Макеевки»
|
156.
|
г. Макеевка, Горняцкий район, ул.Белинского, 1А
|
МОУ «Основная школа №24 города Макеевки»
|
157.
|
г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Кирова, 2
|
МОУ «Средняя школа № 103 города Макеевки»
|
158.
|
г. Макеевка, Горняцкий район, пгт Свердлова, ул. Горкого, 1-1
|
МОУ «Основная школа № 101 города Макеевки»
|
159.
|
г.Макеевка,Горняцкий район,
|
МОУ «Средняя школа № 60 города Макеевки»
|
160.
|
г. Макеевка, Кировский район,
|
МОУ «Основная школа № 90 города Макеевки»
|
161.
|
г. Макеевка, Кировский район,
|
МОУ «Основная школа № 46 города Макеевки»
|
162.
|
г. Макеевка, Кировский район, ул. Циолковского, 2
|
МОУ «Средняя школа № 7 города Макеевки»
|
163.
|
г. Макеевка,
|
МОУ «Основная школа № 36 города Макеевки»
|
164.
|
г. Макеевка, Кировский район,
|
МОУ «Средняя школа № 21 города Макеевки»
|
165.
|
г. Макеевка, Совесткий район,
|
МОУ «Основная школа № 41 города Макеевки»
|
166.
|
г. Макеевка, Совесткий район,
|
МОУ «Основная школа № 80 города Макеевки»
|
167.
|
г. Макеевка, Совесткий район,
|
МОУ «Средняя школа № 83 города Макеевки»
|
168.
|
г. Макеевка, Совесткий район, с. Верхняя Крынка, ул. Советская, 1Б
|
МОУ «Основная школа № 104 города Макеевки»
|
169.
|
г. Макеевка, Совесткий район,
|
МОУ «Основная школа № 45 города Макеевки»
|
170.
|
г. Макеевка,Совесткий район,
|
Коммунальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юность»
|
171.
|
г. Макеевка, Совесткий район,
|
МОУ «Основная школа № 91 города Макеевки»
|
172.
|
г. Макеевка, Совесткий район,
|
МОУ «Средняя школа № 102 с дошкольным образованием города Макеевки»
|
173.
|
г. Макеевка, Совесткий район,
|
МОУ «Основная школа № 98 города Макеевки»
|
174.
|
г. Макеевка, Центрально-Городской район, Гвардейский квартал, 29
|
МОУ «Средняя школа № 53 города Макеевки»
|
175.
|
г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Трояновского, 65А
|
МОУ «Средняя школа №93 с дошкольным образованием города Макеевки»
|
176.
|
г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Седова, 134
|
МОУ «Средняя школа №11 города Макеевки»
|
177.
|
г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Шевченко, 37А
|
МОУ «Лицей №2 «Перестиж» города Макеевки»
|
178.
|
г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Островского, 7
|
МОУ «Средняя школа №22 имени Маршала Сергеева города Макеевки»
|
179.
|
г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. 250-летия Донбасса, 10
|
МОУ «Средняя школа № 8 с очно-заочной формой обучения города Макеевки»
|
180.
|
г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Бестужева, 15
|
МОУ «Средняя школа № 18 города Макеевки»
|
181.
|
г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Сигова, 69
|
МОУ «Средняя школа № 31 города Макеевки»
|
182.
|
г. Макеевка, Червоногвардейский район,
|
МОУ «Средняя школа № 58 города Макеевки»
|
183.
|
г. Макеевка, Червоногвардейский район,
|
МОУ «Средняя школа № 37 города Макеевки»
|
184.
|
г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул.Крылова, 1
|
МОУ «Средняя школа № 2 города Макеевки»
|
185.
|
г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Курская, 8
|
МОУ «Основная школа № 64 города Макеевки»
|
186.
|
г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Тычины, 77
|
МОУ «Основная школа № 77 города Макеевки»
|
187.
|
г. Макеевка, ул. Кипренского, 1А
|
МОУ «Средняя школа № 57 города Макеевки»
|
188.
|
г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Ленина, 180
|
МОУ «Средняя школа №47 города Макеевки»
|
Снежное
|
189.
|
г. Снежное, ул. Карапетяна, 43
|
МБОУ «Средняя школа №1 города Снежное»
|
190.
|
г. Снежное, ул. Островского, 3
|
МОУ «Средняя школа №3 города Снежное»
|
191.
|
г. Снежное, ул. Терешковой, 14
|
МОУ «Средняя школа №5 города Снежное»
|
192.
|
г. Снежное, ул.Серёгина, 7
|
МБОУ «Средняя школа №6 города Снежное»
|
193.
|
г. Снежное, ул. Донская, 26
|
МБОУ «Средняя школа №8 города Снежное»
|
194.
|
г. Снежное, ул. Феоктистова, 19
|
МБОУ «Средняя школа №9 города Снежное»
|
195.
|
г. Снежное, ул. Воинов-Интернационалистов, 11
|
МОУ «Средняя школа №10 города Снежное»
|
196.
|
г. Снежное, ул. Павлика Морозова, 43
|
МОУ «Основная школа №13 города Снежное»
|
197.
|
г. Снежное, ул. Героев Сталинграда, 2
|
МБОУ «Основная школа №14 города Снежное»
|
Торез
|
198.
|
г. Торез, ул. Львовская, 7
|
МОУ «Школа № 9 г. Тореза»
|
199.
|
г. Торез, пр. Гагарина,157
|
МОУ «Школа № 6 г. Тореза»
|
200.
|
г. Торез, микрорайон-2, 45
|
МОУ «Школа № 11 г. Тореза»
|
201.
|
г. Торез, ул. Ленина, 246А
|
ГПОУ «Торезский технологический техникум им. А.Г. Стаханова»
|
202.
|
г. Торез, ул. Заводская, 2
|
филиал «Управление вспомогательного производства» ГУП ДНР «Торезантрацит»
|
203.
|
г. Торез, ул. Гороховой, 66
|
МОУ «Школа № 18 г. Тореза»
|
204.
|
г. Торез, ул. Социалистическая, 22
|
МОУ «Школа № 13 г. Тореза»
|
205.
|
г. Торез, ул. Гончарова, 2
|
МОУ «Школа № 24 г. Тореза»
|
206.
|
г. Торез, ул. Энгельса, 81
|
МОУ «Гимназия общественно-гуманитарного профиля
|
Харцызск
|
207.
|
г. Харцызск, ул.Чекалина, 4
|
МОУ «Харцызская средняя школа № 3»
|
208.
|
г. Харцызск, мкр. Юбилейный
|
МОУ «Харцызская средняя школа № 22»
|
209.
|
г. Харцызск, пгт Горное, ул. Школьная, 36
|
МОУ «Харцызская средняя школа № 19»
|
210.
|
г. Зугрэс, ул. Ленина, 8А
|
КУ «Зугрэсский городской дворец культуры»
|
211.
|
г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября, 46
|
МОО «Зугрэсская средняя школа №17 г.Харцызска»
|
212.
|
г. Иловайск, ул. Ярославского, 5А
|
МОУ «Иловайская средняя школа №12 им. М.Толстых г.Харцызска»
|
213.
|
г. Иловайск, ул.Ломоносова, 54
|
МОУ «Иловайская средняя школа № 14 г. Харцызска»
|
214.
|
г. Харцызск, пл. Ленина, 1
|
КУК «Харцызский городской Дворец культуры»
|
Шахтёрск
|
215.
|
г. Шахтёрск, мкр. 7
|
МОУ «Шахтёрская средняя школа №19»
|
216.
|
г. Шахтёрск, мкр. Журавлёвка, 36
|
МБОУ «Шахтёрская гимназия»
|
217.
|
г. Шахтёрск, ул.Суворова, 11
|
МОУ «Шахтёрская средняя школа №18»
|
218.
|
г. Шахтёрск, ул. 50 лет СССР, 61
|
МОУ «Шахтёрская средняя школа №2»
|
219.
|
г. Шахтёрск, ул. Кирова, 28
|
МОУ «Шахтёрская средняя школа №1»
|
220.
|
г. Шахтёрск, ул. Матросова, 53
|
Управление труда и социальной защиты населения администрации г. Шахтёрска
|
221.
|
г. Шахтёрск, ул. Львовская, 8
|
МОУ «Шахтёрская основная школа №8»
|
222.
|
г. Шахтёрск, ул. Расковой, 10
|
МОУ «Шахтёрский учебно-воспитательный комплекс № 1»
|
223.
|
г. Шахтерск, ул. Голосного, 21
|
МОУ «Шахтёрская средняя школа №22»
|
224.
|
г. Шахтерск, ул. 40 лет Октября, 3
|
МОУ «Шахтёрская средняя школа №9»
|
225.
|
г. Шахтёрск, ул. Первомайская, 5
|
МОУ «Шахтёрская средняя школа посёлка Садовое»
|
226.
|
г. Шахтерск, с. Петропавловка,
|
МОУ «Шахтёрская средняя школа села Петропавловка»
|
227.
|
г. Шахтёрск, с. Малоорловка, ул. Северная
|
МОУ «Шахтёрская средняя школа села Малоорловка»
|
228.
|
г. Шахтёрск, с. Дмитровка, ул. Центральная, 35
|
МОУ» Шахтёрская средняя школа села Дмитровка»
|
Ясиноватая
|
229.
|
г. Ясиноватая, ул. Скрыпника, 91
|
МОУ «Школа № 1 г. Ясиноватая»
|
230.
|
г. Ясиноватая,ул. Белинского, 31
|
МОУ «Школа № 3 г. Ясиноватая»
|
231.
|
г. Ясиноватая, ул. Машиностроителей, 32
|
МОУ «Школа № 7 г. Ясиноватая»
|
232.
|
Ясиноватский район, пос. Красный Партизан, ул. Гагарина, 9
|
МОУ «Краснопартизанская школа г. Ясиноватая»
|
233.
|
Ясиноватский район, с. Яковлевка,
|
МОУ «Яковлевская школа г. Ясиноватая»
|
234.
|
Ясиноватая, ул. Молодёжная, 1
|
МУДО «Дом детского и юношеского творчества
|
235.
|
г. Ясиноватая, ул. Чайковского, 2
|
МОУ «Школа №5 города Ясиноватая»
|
Амвросиевский район
|
236.
|
Амвросиевский район, с. Благодатное,
|
МОУ «Благодатновская школа» Амвросиевского района
|
237.
|
Амвросиевский район, с. Успенка,
|
МОУ «Успенская школа» Амвросиевского района
|
238.
|
Амвросиевский район, с. Новоивановка,
|
МОУ «Новоивановская школа» Амвросиевского района
|
239.
|
Амвросиевский район, пгт Кутейниково,
|
МОУ «Кутейниковская школа» Амвросиевского района
|
240.
|
Амвросиевский район, с. Многополье,
|
МОУ «Многопольский учебно-воспитательный комплекс » Школа-дошкольное образовательное учреждение» Амвросиевского района
|
241.
|
г. Амвросиевка, Амвросиевский район, пл. Ленина, 1
|
МОУ «Амвросиевская школа №2» Амвросиевского района
|
Старобешевский район
|
242.
|
г. Комсомольское, ул. Школьная, 1А
|
МОУ «Комсомольская
|
243.
|
с. Новокатериновка,
|
МОУ «Новокатериновская школа»
|
244.
|
с. Кумачово, ул. Ленина, 54
|
МОУ «Кумачовская школа»
|
245.
|
с. Раздольное, ул. Ленина, 99
|
МОУ «Раздольненская школа»
|
246.
|
пгт Старобешево, пр. П. Ангеленой, 34
|
МОУ «Старобешевская
|
247.
|
пгт Новый Свет, ул. Школьная, 12
|
МОУ «Новосветская школа № 2»
|
248.
|
Старобешевский район, с. Марьяновка, ул. Мира, 13В
|
МОУ «Марьяновская школа»
|
Новоазовский район
|
249.
|
г. Новоазовск, ул. Энгельса, 80Б
|
Школа №1
|
250.
|
г. Новоазовск, ул. Ленина, 25
|
Новоазовский культурно-досуговый центр
|
251.
|
г. Новоазовск, ул. Людникова, 25
|
Школа №2
|
Тельмановский район
|
252.
|
Тельмановский район, с. Мичурино,
|
МОУ «Мичуринская школа»
|
253.
|
Тельмановский район, с. Коньково, ул. Ленина, 1
|
Коньковский СДК
|
254.
|
Тельмановский район, пгт Тельманово, ул. Первомайская, 140
|
МОУ «Тельмановская гимназия»
|
255.
|
Тельмановский район, с. Кузнецово-Михайловка, ул. Партизанская, 16
|
МОУ «Кузнецово-Михайловская школа»
|
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