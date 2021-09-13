На территории Донецкой Народной Республики работают информационные центры, где можно получить консультации по вопросам получения СНИЛС, регистрации на Едином портале государственных услуг, подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, заявление для организации трансфера в Ростовскую область и участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ в очном формате.

По номеру «357» вы можете получить консультации по проблемным вопросам, с которыми сталкиваются жители Донецкой Народной Республики – граждане России при регистрации на Едином портале государственных услуг и подаче заявления для участия в дистанционном электронном голосовании.

АДРЕСА ИНФОЦЕНТРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

График работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 19:00.