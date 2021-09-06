Адреса избирательных участков в Ростовской области

В случае если Вы не подали заявление для участия в дистанционном голосовании, с 17 по 19 сентября 2021 года Вы можете самостоятельно приехать на избирательный пункт в Российской Федерации. Предъявите паспорт РФ и проголосуйте на выборах в Госдуму.

Для желающих проголосовать на выборах в Государственную Думу Российской Федерации будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение. Движение транспорта будет осуществляться в два этапа: до таможенного пункта пропуска, а затем до избирательного участка Ростовской области. Граждане Республики будут дополнительно оповещены о точках сбора населения в городах и районах для выезда в дни голосования в Ростовскую область.

АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ