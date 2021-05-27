Аккаунт Марии Пироговой в социальной сети был взломан злоумышленниками

Депутат Народного Совета Мария Пирогова сообщила о том, что в мае был взломан её аккаунт в социальной сети «Facebook». Кроме того, мошенники взломали электронную почту парламентария и аккаунт в «Instagram».

Мария Пирогова прокомментировала случившееся пресс-службе Народного Совета:

«Обращаю внимание на то, что мой аккаунт в сети «Facebook» взломан злоумышленниками. В настоящее время на этой странице появляются сообщения и заявления, к которым я не имею никакого отношения. Прошу игнорировать их и с предельной осторожностью относиться к информации, которая распространяется через сеть Интернет. К сожалению, сегодня случаи взлома социальных сетей государственных служащих, депутатов, активистов общественных организаций Донецкой Народной Республики не редкость. Поэтому бдительность нужно сохранять постоянно», – заявила Мария Пирогова.