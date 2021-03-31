Акцизный налог на экспорт сигарет и развитие угольной отрасли: Марина Жейнова приняла участие в программе «Парламентский вестник»

Об изменениях в налоговом и бюджетном законодательстве Донецкой Народной Республики в эфире программы «Парламентский вестник» на 1 Республиканском телеканале рассказала депутат, председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

Парламентарий сообщила, что на минувшей неделе Народный Совет принял четыре закона, разработанных на базе Комитета. В частности, 1 апреля вступил в силу Закон от 26.03.2021 № 263-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

«Закон определяет порядок перехода на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства, предусмотренную ранее принятым Законом от 05.03.2021 № 249-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

Так, устанавливается переходный период для получения статуса такого налогоплательщика. В течение 30 дней со дня вступления в силу Закона № 263-IIНС (с 1 по 30 апреля 2021 года) плательщики должны подать заявления о переходе на новую систему налогообложения (ставка налога на прибыль – 0%; ставка по налогу с оборота – 1,75%). В этом случае они будут считаться сельскохозяйственными производителями в сфере животноводства с 1 апреля 2021 года», – пояснила Марина Жейнова.

Отдельно председатель Комитета остановилась на ситуации в сфере кредитования бизнеса и мерах по законодательному регулированию подходов к развитию такого кредитования.

«На сайте Центрального республиканского банка можно ознакомиться с условиями кредитования субъектов хозяйствования. Однако на сегодня существует необходимость в определении Министерством экономического развития целевых групп субъектов хозяйствования, которым наиболее остро нужны оборотные средства.

В то же время Народным Советом принят и уже вступил в силу Закон от 26.03.2021 № 262-IIНС «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», который позволит субъектам хозяйствования относить в состав валовых расходов суммы процентов по кредитам и займам», – отметила депутат.

Также Марина Жейнова разъяснила последствия принятия проекта закона «О внесении изменений в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», предусматривающего увеличение ставки акцизного налога на экспорт сигарет с фильтром.

«Увеличена ставка акцизного налога на экспорт сигарет с фильтром с 2 до 3 долларов за 1000 штук. Таким образом, доходная часть бюджета увеличится, однако на ценах для жителей Республики эти изменения никак не отразятся», – подчеркнула парламентарий.

Положительно на народном хозяйстве Республики, по словам Марины Жейновой, скажется и Закон от 26.03.2021 № 264-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», вступивший в силу 30 марта.

«Речь идёт о формировании целевого фонда развития угольной отрасли.

Как мы помним, на одном из предыдущих пленарных заседаний были приняты изменения, касающиеся установления дифференцированной ставки сбора за вывоз субъектами хозяйствования ДНР угля и угольной продукции за пределы Республики – в Российскую Федерацию и другие страны, за исключением Украины. И если раньше сбор составлял 200 рублей за тонну угля, то сейчас – от 350 до 700 рублей, в зависимости от марки угля.

И в соответствии с принятым Законом суммы этого сбора в порядке, установленном Правительством, будут направлены в целевой фонд, созданный для стабилизации ситуации в угольной отрасли», – подытожила парламентарий.