Александр Ананченко рассказал об итогах работы Правительства за 2019 год

Сегодня, 17 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад Председателя Правительства Александра Ананченко о результатах деятельности Правительства в 2019 году.

«По состоянию на 2014 год в Донбассе было сконцентрировано более 10% средств Украины, при этом степень износа уже тогда составляла более 65%, а в сфере ЖКХ – 75%. Более половины водопроводно-канализационных и 12% тепловых сетей – аварийные. 34% котлов отработали нормативные сроки и требуют замены. Потери воды в сетях превышают 50%. Более 60% лифтов эксплуатировалось 25 лет и больше.

Те проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, возникли не вчера, и не год назад, они накапливались десятилетиями и не могут быть решены единовременно.

Военная агрессия по отношению к мирным жителям Донбасса усугубила ситуацию. Если раньше задача состояла в поддержании и развитии материально-технической базы и соответствующей инфраструктуры, то теперь это восстановление повреждённых и создание новых объектов взамен уничтоженных и окончательно изношенных.

Решение, учитывая изложенное, требует комплексного, сбалансированного подхода во всех сферах деятельности и областях государственного регулирования», – сказал докладчик.

Александр Ананченко отдельно отметил сотрудничество правительства и Народного Совета.

«С целью обеспечения работы Правительства с сентября 2019 года начал работать Аппарат Правительства. На регулярной основе проводится анализ правового поля для выявления и устранения юридических коллизий, а также несоответствия правовых действующих норм. Проведённая работа позволила построить ключевые алгоритмы по основным направлениям работы Правительства.

Как следствие, в 2019 году заседания Правительства проводятся в два раза чаще, принято 498 актов Правительства, что в два с половиной раза больше, чем в минувшем году.

На графике наглядно продемонстрирована динамика подготовки и принятия нормативно-правовых актов Правительства. Для сравнения в первое полугодие 2018 года было принято 29 актов. Первое полугодие 2019 года – 150 актов.

Активная деятельность Правительства в законодательном процессе обеспечивалась также участием представителей Правительства в заседаниях 86 заседаниях комитетов Народного Совета, а также в 32 заседаниях рабочих групп и комиссий Народного Совета, в том числе во Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

В целях реализации права законодательной инициативы Правительством создана комиссия по законопроектной деятельности, что дало возможность органам исполнительной власти активизировать свою работу по разработке проектов законов. Сейчас на разных стадиях рассмотрения находится 38 инициированных законопроектов. За прошлый год Правительством направлено в Народный Совет около 180 заключений официальных отзывов на законопроекты, зарегистрированные в Народном Совете ДНР», – сообщил Председатель Правительства.

Он остановился на актуальных законопроектах и программах, разрабатываемых и принятых в 2019 году.

«Разработан законопроект о стратегическом планировании – ключевой документ, определяющий систему государственного планирования.

Определены ключевые направления капиталовложений в объекты инфраструктуры на период до 2024 года. А именно: восстановление объектов, повреждённых в результате боевых действий, объектов ЖКХ, дорожной и железнодорожной инфраструктуры и приобретение подвижного состава.

В стадии подготовки программа социально-экономического развития ДНР на 2019–2024 год. В целях урегулирования бюджетных правоотношений и установления общих принципов бюджетного законодательства организация бюджетной системы совместно с Народным Советом подготовлен и принят закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса.

В 2019 году заложены нормативно-правовые основы для осуществления расходов бюджетов бюджетной системы по программно-целевому методу.

Сформирован перечень республиканских программ отдельных отраслей и сфер деятельности, утверждение которых планируется в первом полугодии 2020 года», – сказал Александр Ананченко.

Председатель Правительства рассказал о мерах по увеличению рождаемости, охране материнства и детства и программам поддержки дошкольного, школьного и университетского образования.

«Ключевая цель развития нашего государства – рост благосостояния граждан. Эту цель стоит рассматривать не только через призму финансового благополучия, но и в плане социализации государственного управления, доступности госуслуг. Повышения качества жизни населения, включая создание безопасной среды жизнедеятельности.

В целях государственной поддержки материнства и детства, а также увеличения рождаемости увеличены размеры некоторых видов социальных пособий на 45%, в том числе и детских.

Особое внимание уделяется обеспечению надлежащего технического оснащения учреждений здравоохранения. Разработана программа капитальных инвестиций в здравоохранение.

Усилия Правительства среди прочего были направлены на повышение доступности дошкольного и школьного образования. Для регулярного бесплатного подвоза детей дошкольного возраста, школьников всех классов к месту обучения и домой, педагогов, проживающих в сельской местности, приобретены 64 новых школьных автобуса. Более 3% детей школьного возраста нуждаются в создании специальных условий при освоении образовательных программ, около 1,5% обучаются по индивидуальному образовательному плану.

Значительная работа проводится по разработке Государственных образовательных стандартов. Государственную аккредитацию Российской Федерации получили четыре организации высшего профессионального образования.

Формирующаяся экономика Донецкой Народной Республики требует конкурентоспособных, высококвалифицированных кадров на рынке труда. Задачей сегодняшнего дня остаётся обеспечение сбалансированности количества и качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов с требованиями рынка труда. Приоритетной задачей в сфере образования является подготовка кадров в соответствии с современными квалификационными требованиями и компетенциями», – подчеркнул глава Правительства.

Александр Ананченко привёл данные по мерам, направленным на увеличение реальных доходов граждан.

«В течение 2019 года происходило повышение заработной платы работникам различных сфер. В том числе бюджетной и жилищно-коммунального хозяйства. Среднемесячная номинальная зарплата в 2019 году повысилась более чем на 17%. В результате повышения минимальной пенсии и увеличения размеров пенсии за сверхнормативный стаж работы средний размер пенсионной выплаты в 2019 году вырос на 23%.

С 1 января 2020 года произошло увеличение пенсионных выплат на 20% всем категориям пенсионеров. В общей сложности рост среднего размера пенсионной выплаты составил 48,4%. Благодаря реализуемой политике, к концу 2019 года удалось добиться ситуации, когда средняя заработная плата превышает прожиточный минимум на 79%, а средняя пенсия на 7%. В этом один из приоритетов Правительства в 2020 году – рост реальных доходов населения.

В 2019 году Правительством Донецкой Народной Республики приняты дополнительные меры по обеспечению государственной социальной поддержки отдельных категорий населения. Более 140 000 граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили материальную помощь. Проведено четыре этапа частичных выплат единовременной компенсации за вред жизни и здоровью граждан, причинённый в результате агрессии вооруженных формирований Украины.

Цены на потребительские товары в декабре 2019 года к декабрю 2018 года в среднем выросли на 4%. Рост доходов населения был существенно выше показателей инфляции.

С момента создания Республики не повышались тарифы на услуги ЖКХ, которые уже давно не покрывают фактических затрат, связанных с предоставлением таких услуг. Так, до 1 сентября 2019 года тарифы на услуги ЖКХ покрывали себестоимость в следующем размере:

— водоснабжение и водоотведение – менее 40%;

— теплоснабжение и горячее водоснабжение – менее 60%;

— содержание жилья и вывоз ТБО –50%;

— электроэнергия для населения – 42%.

С учётом низкой платежной дисциплины со стороны субъектов хозяйства такая ситуация привела к тому, что имеющиеся в распоряжении предприятий ЖКХ финансовые ресурсы не позволяли осуществлять даже текущие ремонтные работы объектов инфраструктуры. В отрасли сформировался самый низкий уровень заработной платы, что обусловило отток кадров. Так, например, в сфере жилищного хозяйства укомплектованность кадрами составляет 60%.

Объективная необходимость стабилизации в сфере жилищно-коммунальных предприятий и создания условий повышения качества оказываемых услуг, увеличение заработной платы работниками обусловило необходимость поэтапного приведения тарифов к экономически обоснованному уровню. При этом Правительство рассматривает возможность увеличения тарифов только при условии опережающего роста реальных доходов населения. Средняя доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в общем доходе работающих граждан не должна превышать в идеале 10%.

Структура расходов домохозяйства не должна изменяться в худшую сторону. В то же время проблемным остаётся вопрос повышения заработных плат в реальном секторе экономики. Усилия Правительства в этом вопросе направлены как на выработку мероприятий по поддержке производства экспорта, так и на урегулирование системы экономических отношений», – сказал докладчик.

Подводя итоги, Александр Ананченко сформулировал задачи, стоящие перед Правительством в 2020 году.

«В итоге в целом социально-экономическая ситуация остаётся сложной. Есть ещё много простаивающих предприятий. По сути, у нас ещё не реализован имеющийся потенциал развития, в том числе по имеющимся объективным и субъективным причинам.

Исходя из вышеизложенного, определены ключевые задачи для Правительства сфере экономики в 2020 году: обеспечение роста реальных доходов населения, причём их темпы должны быть опережающими по сравнению с ростом цен и повышением тарифов, обеспечение роста экспорта, положительного сальдо внешней торговли, по меньшей мере существенного сокращения внешнеторгового дефицита, что более реально.

Увеличение в 2019 году экспорта продукции машиностроения на 25%, пищевой промышленности на 48% демонстрирует потенциал наших предприятий для наращивания объёмов экспорта в будущем. Обеспечение развития малого и среднего бизнеса, развитие финансового сектора, обеспечение условий для притока инвестиций, совершенствование нормативно-правовой базы с целью стимулирования наращивания объёмов производства.

Решение указанных задач возможно при условии консолидированной работы всех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной», – подытожил Председатель Правительства.