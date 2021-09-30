Александр Авдеев рассказал о важности соблюдения режима повышенной готовности (видео)

В среду, 29 сентября, депутат Народного Совета Александр Авдеев ответил на вопросы корреспондента телеканала «Первый Республиканский» относительно целесообразности введения режима повышенной готовности в Республике.

«Эта мера крайне необходима. И у нас, и в России, и во всём мире отмечается рост количества заражённых COVID-19. Эта мера направлена на то, чтобы прервать цепочку распространения заболевания от человека к человеку.

Ношение масок, перчаток, соблюдение санитарно-гигиенического режима актуально при всех вирусных заболеваниях. Опасность заболеть возникает, когда более 10000 вирусных частиц попадает в организм человека. Если единичные вирусные клетки попадают в организм, то иммунитет справляется с этой угрозой. Поэтому маска важна прежде всего в транспорте, в местах скопления людей и так далее.

Хочу призвать жителей нашей Республики к ответственному отношению к вакцинации. По возможности обязательно привейтесь. Это самая надёжная мера защиты от тяжёлых форм заболевания», – сказал Александр Авдеев.