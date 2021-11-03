Александр Авдеев: Вакцинация – самая действенная защита от Covid-19

О ситуации с заболеваемостью Covid-19 в Донецкой Народной Республике и мерах борьбы с пандемией в программе «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал член Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Александр Авдеев.

«Нужно сказать, что ситуация, связанная с заболеваемостью Covid-19, сложилась действительно очень тяжёлая не только в нашей Республике, но и в России, в Европе. В то же время есть ряд стран, которые сумели привить до 90% населения, что позволило снять локдаун и даже требования о ношении маски. Потому что в таких странах сформировался коллективный иммунитет.

У нас же ситуация пока диаметрально противоположная. Мы видим очень серьёзный рост заболеваемости, и отчасти это связано с тем, что каждый из нас в какой-то мере несерьёзно отнёсся к новому вирусу», – отметил депутат.

Особое внимание Александр Авдеев уделил важности вакцинации против новой коронавирусной инфекции и правилам поведения в поствакцинальный период.

«Самая действенная защита – это, конечно же, вакцинация. И здесь нельзя забывать одно важное условие: для того, чтобы выработался иммунитет, необходимо не менее 30 дней, возможно даже до 40 дней. При этом желательно, если есть такая возможность, после вакцинации сделать тест на наличие иммунитета», – пояснил парламентарий.

Александр Авдеев подчеркнул, что даже после вакцинации и формирования иммунитета граждане должны соблюдать требования о ношении маски и иные санитарно-эпидемиологические нормы.

Также в эфире программы депутат прокомментировал инсинуации на тему вреда прививок и призывы отдельных граждан отказаться от вакцинации.