Александр Бондаренко о действии Указа Владимира Путина о признании в России регистрационных знаков ТС ДНР (видео)

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Ровно 5 лет назад, 18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко в комментарии пресс-службе Народного Совета напомнил об основных правовых нормах документа и рассказал о его значимости для жителей Донецкой Народной Республики.

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