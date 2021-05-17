Александр Бондаренко принял участие в открытии чемпионата по автомобильному спорту «СОЮЗ 2021»

В субботу, 15 мая, в Харцызске стартовал открытый чемпионат Донецкой Народной Республики по автомобильному спорту в дисциплине ралли «СОЮЗ 2021».

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко, глава администрации Харцызска Виктория Жукова, глава администрации Горловки Иван Приходько, представители Министерства молодёжи, спорта и туризма, а также Федерации автомобильного спорта ДНР.

Александр Бондаренко пожелал успехов участникам соревнований и поблагодарил организаторов мероприятия за яркое зрелище.

«Желаю участникам ралли «СОЮЗ 2021» результативных заездов и удачи в соревновании, а также выражаю благодарность организаторам и спонсорам», – сказал парламентарий.

Чемпионат «СОЮЗ 2021» длился два дня, заезд проходил в Зуевском ландшафтном парке в воскресенье, 16 мая. Всего в ралли приняли участие 22 экипажа в личном зачёте и 6 команд в командном. Длина трассы составила 75 километров.