Александр Бондаренко принял участие в подведении итогов фотоконкурса, посвящённого Дню государственного флага ДНР

В понедельник, 2 ноября, депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко принял участие в подведении итогов фотоконкурса «Люблю тебя, мой край родной», посвящённого Дню государственного флага ДНР и Дню автомобилиста.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий рассказал, что фотоконкурс проходил с 25 по 31 октября, его организаторами выступили Донецкая академия транспорта и Комитет Народного Совета по транспорту и связи, всего было представлено более шести тысяч фотографий.

«В столь непростое время для Республики, в период пандемии, мы решили привлечь наше молодое поколение, будущих работников сферы транспорта к творческой деятельности, а именно – в преддверии Дня флага и Дня автомобилиста запустить фотоакцию, задача которой состоит в демонстрации всего многообразия и красоты нашего родного края.

Фотоконкурс заинтересовал жителей, что, как мне кажется, показывает увлечённость молодого поколения историей своей Родины и своего народа. Мы всегда рады поддержать любые творческие инициативы. Сейчас, несмотря на пандемию и работу в удалённом режиме, мы стараемся оказать максимальное содействие нашей молодёжи в реализации творческих начинаний», – сказал Александр Бондаренко.

Напомним, конкурсные работы с хештегом #фото_конкурс_дат загружались конкурсантами в альбом официальной группы Донецкой академии транспорта «ВКонтакте». Это были фото любимых мест родного края, пейзажи, фото известных людей Донбасса, памятников. Ежедневно все работы выставлялись в ленте новостей, комментировались и оценивались.