Александр Бондаренко принял участие в заседании Комиссии Общественной палаты

В четверг, 24 июня, состоялось заседание Комиссии Общественной палаты ДНР по экономическим вопросам, в котором принял участие депутат, председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко. Также в заседании участвовали представители Министерства транспорта ДНР и научного сообщества.

Темой обсуждения стали вопросы развития транспортной сферы и безопасности дорожного движения.

Александр Бондаренко рассказал присутствующим о законотворческой работе Комитета в обсуждаемой сфере.

«Мы работаем над Уставом автомобильного транспорта, он основан на базе федерального законодательства Российской Федерации. Документ проработан со всеми заинтересованными ведомствами Республики. Кроме Устава идёт работа над сопровождающими законопроектами «О надзоре и контроле в сфере транспорта», «О регулярных перевозках» и другими», – отметил он.

В ходе обсуждения заместитель Председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова отметила большое количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Республики.

В ходе заседания участники отметили необходимость разработки стратегии развития транспортной отрасли, что позволило бы комплексно подойти к проблемам.

Члены Общественной палаты ДНР поддержали предложение по ужесточению контроля за качеством транспортных перевозок. Обращения по данной инициативе будут направлены компетентным органам власти.