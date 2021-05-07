Александр Бондаренко провёл Единый урок в «Донецком институте железнодорожного транспорта»

Деятельность депутатов

В четверг, 6 мая, в Государственной образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий институт железнодорожного транспорта» прошёл Единый урок, посвящённый седьмой годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики.

Провёл урок председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бодаренко. Занятие прошло формате диалога: студенты задавали парламентарию вопросы и с любопытством слушали его ответы.

«Было очень интересно напрямую пообщаться с молодёжью, узнать об их проблемах. Кроме того, такие встречи помогают молодым гражданам понять, чем занимаются органы законодательной и исполнительной власти», – отметил Александр Бондаренко.

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