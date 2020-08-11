Александр Бондаренко: Регулирование и взаимодействие всех органов власти способствует повышению качества предоставляемых услуг

В понедельник, 10 августа, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, в котором приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Министерства транспорта, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, государственной корпорации «Донтехнологии» и государственного предприятия «Автовокзалы Донбасса».

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Бондаренко рассказал, что присутствующие рассмотрели обращение от ГК «Донтехнологии» об осуществлении перевозок пассажиров на международных маршрутах, а также коллективного обращения граждан, поступившего в адрес Комитета.

«Для нас очень важно своевременно реагировать на выполнение норм действующего законодательства и помогать взаимодействию органов исполнительной власти, не забывая о проблемах и чаяниях наших граждан. Регулирование и взаимодействие всех органов власти повышает качество предоставляемых услуг и способствует дополнительным поступлениям в бюджет ДНР», – сказал Александр Бондаренко.

Парламентарий уточнил, что участники обсудили нормы Закона ДНР «О дорожном движении» в части контроля управления транспортным средством лицами, имеющими медицинские противопоказаний к управлению транспортным средством соответствующей категории.

«В настоящий момент недостаточно урегулирован вопрос управления транспортными средствами лицами, которые имеют медицинские противопоказания. Необходим механизм взаимодействия Министерства здравоохранения и УГАИ. Определена консолидированная позиция. Идёт доработка подзаконных НПА», – рассказал депутат.

Также в ходе Комитета обсудили предложения Управления государственной автомобильной инспекции МВД ДНР о внесении изменений в статью 10 Закона ДНР «О дорожном движении».

«Самый важный критерий действующих законов в сфере транспорта – их практическое применение, возможность руководствоваться ими в полной мере как органам исполнительной власти, так и гражданам ДНР. Мы ведём доработку действующего законодательства по рекомендациям профильных министерств с учётом интеграционного курса, заданного Главой ДНР Денисом Пушилиным», – резюмировал Александр Бондаренко.