Александр Быкадоров и Татьяна Журавлева в рамках празднования Года Великой Победы приняли участие в ряде мероприятий

В четверг, 3 декабря, депутаты Народного Совета ДНР Александр Быкадоров и Татьяна Журавлева совместно с главой администрации города Харцызска Татьяной Жуковой посетили ветеранов Великой Отечественной войны городов Иловайска и Харцызска в рамках проекта «Звезда Победы», а также возложили цветы к Мемориалу Неизвестного Солдата в пгт Зуевке.

Татьяна Журавлева сообщила, что мемориальные звёзды были установлены на домах шести ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы установили четыре звезды на домах ветеранов Харцызска, и две в Иловайске. Искренне желаем, чтобы подрастающее поколение не забывало о том, через что пришлось пройти ветеранам, об их подвиге и заслугах, чтобы никто и никогда не смог переписать нашу историю», – сказала парламентарий.

Александр Быкадоров в свою очередь рассказал о возложении цветов к Мемориалу Неизвестного Солдата.

«Совместно с представителями администрации Харцызска и Зуевки мы почтили память героев Великой Отечественной войны, чьи имена остались неизвестны. Во многих семьях не знают, как и где погибли их ушедшие на фронт отцы, братья и сыновья. Как не знаем и имён тех, кто покоится в могилах неизвестных солдат.

Потому и чтим мы память неизвестного солдата, что знаем: тут могут лежать и наши близкие. Наш долг помнить обо всех, кто освободил нашу землю от фашистских захватчиков. Сегодня мы возложили цветы к мемориалу, чтобы вновь почтить их подвиг и вспомнить тех, кто не вернулся с войны», – подчеркнул депутат.