Александр Быкадоров прокомментировал актуальные вопросы правоприменения Закона ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, представитель Народного Совета в Квалификационно-дисциплинарной комиссии Адвокатской палаты ДНР прокомментировал ряд вопросов правоприменения Закона ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

«На сегодняшний день у адвокатов возникает много вопросов по механизму изменений организации адвокатского сообщества в связи с принятием в конце 2020 года нового закона и утратой силы закона 2015 года, регулирующих адвокатскую деятельность в Республике. Что делать с Советом адвокатов Донецкой Народной Республики? Как в дальнейшем адвокатам осуществлять свою деятельность? Как зарегистрировать Адвокатскую палату Донецкой Народной Республики? Каков порядок перехода из Совета в Палату?», − рассказал парламентарий.

Александр Быкадоров подчеркнул, что все указанные вопросы урегулированы в заключительных и переходных положениях нового Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», принятого Народным Советом 24 сентября 2020 года.

«В частности, установлено, что адвокаты – члены Совета адвокатов ДНР, действующие на территории Донецкой Народной Республики по состоянию на 6 октября 2020 года, сохраняют за собой право осуществлять адвокатскую деятельность на территории Республики без сдачи квалификационного экзамена. Ранее, до 6 декабря 2020 года, такие адвокаты были обязаны лично обратиться в Министерство юстиции с заявлением о внесении данных о них в Единый реестр адвокатов с указанием фамилии, имени и отчества адвоката, средств связи с ним, а также, в случае необходимости, информации о возобновлении, приостановлении, прекращении статуса адвоката. Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, выданное до 6 октября 2020 года, сохраняет свою силу. Оно является единственным документом, подтверждающим статус адвоката до получения им удостоверения, предусмотренного законом. Совет Адвокатской палаты в течение трёх месяцев со дня государственной регистрации Адвокатской палаты обязан предоставить в Министерство юстиции сведения об адвокатах, включённых в число членов Адвокатской палаты. После включения адвоката в число членов Адвокатской палаты свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, выданные до 6 октября 2020 года, подлежат замене на удостоверения адвокатов в порядке и сроки, установленные Министерством юстиции. Вопросы учреждения Адвокатской палаты и её устава, ликвидации Совета адвокатов ДНР закон относит к полномочиям учредительного собрания (конференции) адвокатов», − пояснил заместитель председателя Комитета.

Парламентарий добавил, что переход нормативно-правового регулирования адвокатской деятельности не устанавливает законодательных препятствий, он достаточно прозрачен, поскольку полностью прописан в законе.

«Все трудности в правоприменении закона, на мой взгляд, возникли из-за отсутствия эффективного взаимодействия адвокатского сообщества и Министерства юстиции. Стоит напомнить, что адвокатская деятельность не является предпринимательской, и адвокатам не следует забывать о том, что основной их задачей является предоставление квалифицированной юридической помощи в целях защиты прав, свобод и интересов граждан, а также обеспечения доступа к правосудию», – резюмировал Александр Быкадоров.

Напомним, 21 мая Постановлением Народного Совета № II-530П-НС депутат Александр Быкадоров был делегирован в состав Квалификационно-дисциплинарной комиссии Адвокатской палаты Донецкой Народной Республики.