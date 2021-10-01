Александр Быкадоров рассказал об изменениях в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и сфере нотариата (видео)

В августе Народным Советом был принят Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и «О нотариате». О законодательных нововведениях в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал заместитель председателя Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Александр Быкадоров.

«Внесённые изменения необходимы для приведения действующих норм в соответствие с Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики. Кроме того, Закон содержит ряд изменений, направленных на оптимизацию деятельности органов Министерства юстиции ДНР, а также на устранение правовых пробелов и коллизий, выявленных в процессе правоприменения.

Так, в целях повышения уровня исполнения решений судов и документов иных органов, подлежащих принудительному исполнению, а также обеспечения роста поступлений в Республиканский бюджет от принудительного взыскания с должников внесены изменения в Закон «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)». Данными изменениями судебным приставам предоставлен доступ к государственному реестру. Кроме того, доработаны основания для отказа в проведении государственной регистрации вещных прав, установлены размеры и порядок уплаты государственной пошлины за проведение государственной регистрации прав и их ограничений (обременений)», − рассказал парламентарий.

Отдельно Александр Быкадоров остановился на изменениях, внесённых в Закон «О нотариате».

«Данные изменения также обусловлены вступлением в силу Гражданского кодекса. Так, ранее в Республике не работал институт регистрации уведомлений о залоге движимого имущества в реестре уведомлений. Кроме того, введён новый вид тарифа за нотариальные действия, связанный с регистрацией таких уведомлений», − сообщил заместитель председателя Комитета.