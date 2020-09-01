Александр Быкадоров: Созданы условия для выстраивания единой стратегии действий профсоюзов Республики на международном уровне

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Александр Быкадоров прокомментировал Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О профессиональных союзах”».

«Уточнены некоторые нормы Закона ДНР «О профессиональных союзах», регулирующего деятельность профессиональных союзов, а также определён механизм взаимодействия Республиканского объединения профсоюзов и отраслевых республиканских профсоюзов по выстраиванию единой стратегии действий профсоюзов Республики на международном уровне.

Так, норма, регламентирующая право профсоюзов на международную деятельность, дополнена ссылками на устав объединения профсоюзов, в состав которого они входят. Это поспособствует консолидации профсоюзов Республики в определении единой стратегии их действий на международном уровне.

Кроме того, при практическом применении Закона ДНР «О профессиональных союзах» выявлен правовой вакуум – отсутствие механизмов реализации прав и гарантий деятельности профсоюзов, приобретения ими или отсутствия у них полномочий по представительству и защите интересов членов профсоюзов в случае их выхода из состава объединения профсоюзов. Закон предусматривает, что деятельность профсоюзов в случае их выхода из состава объединения профсоюзов не допускается и вопросы будут решаться в судебном порядке», – сообщил депутат.

Александр Быкадоров добавил, что по состоянию на 1 августа 2020 года Федерация профсоюзов ДНР и отраслевые республиканские профсоюзы заключили 33 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с профсоюзными объединениями и организациями других государств. С 2017 года Федерация профсоюзов Донецкой Народной Республики – член Международной федерации профсоюзов.

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О профессиональных союзах”», разработанный группой депутатов парламента, принят Народным Советом 1 сентября в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О профессиональных союзах”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.