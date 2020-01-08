Александр Дяговец и Клавдия Кульбацкая оказали содействие в проведении городского православного праздника

Во вторник, 7 января, в Центре культуры и досуга имени А. С. Пушкина города Докучаевска состоялся городской православный праздник детского и молодёжного творчества «Рождественские звёздочки – 2020». Депутаты Народного Совета ДНР Александр Дяговец и Клавдия Кульбацкая поздравили участников и гостей мероприятия с Рождеством Христовым и вручили им сладкие подарочные наборы.

В своём приветственном слове Александр Дяговец отметил, что данное мероприятие проводится в Докучаевске каждый год.

«Этот праздник стал доброй традицией, благодаря которой обогащается духовный мир детей и взрослых, передаются традиции нашего народа. Поздравляю всех православных с великим праздником Рождества Христова! Желаю мира, здоровья, добра и благополучия!» – сказал парламентарий.