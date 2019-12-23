Александр Дяговец оказал содействие в организации спортивного праздника для воспитанников ДЮСШ «Доломит»

В субботу, 21 декабря, во Дворце спорта «Юность» в городе Докучаевске состоялся спортивный праздник, в котором приняли участие воспитанники секции плавания детско-юношеской школы «Доломит». В церемонии открытия мероприятия принял участие депутат Народного Совета ДНР Александр Дяговец.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Александр Дяговец рассказал, что программа праздника включила в себя мастер-класс от ведущих спортсменов школы, соревнования между воспитанниками средней возрастной категории и заплывы самых маленьких участников секции.

«Ежегодно на протяжении 25 лет подводим итоги уходящего календарного года. Хотелось бы выразить благодарность тренерам спортивной школы за бесценный вклад в развитие детей, за терпение, понимание и упорство.

Мы сделали всё возможное для сохранения спортивного комплекса, и сейчас воспитанники секций радуют нас своими достижениями. Это лучшая благодарность, на которую можно было рассчитывать.

Всем, кто стремится к победе, кто, преодолевая себя, достигает высоких результатов, желаю бодрости духа, силы воли, уверенности в себе и ярких побед!» – сказал парламентарий.