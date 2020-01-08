Александр Дяговец передал новогодние подарки участникам рождественской эстафеты

В понедельник, 6 января, в Дворце спорта «Юность» города Докучаевска состоялись рождественские эстафеты среди воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Доломит» и их родителей. Депутат Народного Совета ДНР Александр Дяговец поздравил участников с праздником и вручил им сладкие подарочные наборы.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий отметил важность спортивных мероприятий для популяризации здорового образа жизни.

«Сегодняшние соревнования нацелены на привлечение к занятиям физкультурой жителей нашего города всех возрастных категорий. Двери Дворца спорта «Юность» всегда открыты для всех желающих заниматься спортом», – сказал Александр Дяговец.

По информации депутата, в мероприятии приняли участие около 60 человек. Между собой соревновались три команды детей и их родителей. По окончании эстафет Александр Дяговец вручил подарки всем участникам.