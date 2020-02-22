Александр Дяговец: Поддержка солдатских семей – это прямая обязанность власти

В субботу, 22 февраля, депутат Народного Совета ДНР Александр Дяговец посетил город Докучаевск и поздравил с Днём защитника Отечества военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий.

Парламентарий посетил семьи раненых бойцов, поздравил мужчин с праздником и поблагодарил их за отвагу и самоотверженность, проявленные при защите рубежей Донецкой Народной Республики.

«Не подлежит сомнению, что люди, вставшие на защиту Родины, которые остались верными долгу и родной земле в час военных испытаний, должны иметь полноценную социальную защиту по возвращении домой. Поддержка солдатских семей – это прямая обязанность для нас, представителей власти. Защита Отечества – это не только борьба с оружием в руках, но и умение ценить, оберегать и улучшать то, что действительно дорого: отчий дом, семью, традиции. Желаю вам в этом успеха», – сказал депутат.