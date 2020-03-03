Александр Дяговец провёл с донецкими школьниками беседу о пользе здорового образа жизни

В понедельник, 2 марта, депутат Народного Совета Александр Дяговец провёл с учащимися муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 112 города Донецка» беседу о пользе здорового образа жизни.

Содействие в организации мероприятия оказали Министерство молодёжи, спорта и туризма и Министерство образования и науки ДНР.

В ходе встречи парламентарий подчеркнул, что формирование идей здорового образа жизни – одно из основных направлений государственной молодёжной политики Республики.

«Праздный образ жизни очень часто ведёт к приобретению вредных привычек. При этом школьники не всегда в полной мере осознают серьёзность угрозы их здоровью от наркотиков и табакокурения.

Наша цель – вырастить здоровое поколение Донецкой Народной Республики. Занятия физической культурой формируют неприятие и негативное отношение к употреблению наркотических и психотропных веществ. Спорт – отличная альтернатива пустому времяпрепровождению, хороший способ развить свои личностные качества, укрепить и на долгие годы сохранить здоровье», − отметил Александр Дяговец.