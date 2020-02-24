Александр Дяговец выступил главным судьёй чемпионата Республики по гиревому спорту

В субботу, 22 февраля в докучаевском Дворце спорта «Юность» состоялись соревнования по гиревому спорту «Армейский рывок», приуроченные ко Дню защитника Отечества. Мероприятие посетил депутат Народного Совета ДНР Александр Дяговец, который выступил и главным судьёй состязаний.

В мероприятии приняли участие 60 спортсменов из Докучаевска, Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Тореза, Снежного и Новоазовского района. Содействие в организации чемпионата оказали Федерация гиревого спорта и Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР.

Открывая турнир, Александр Дяговец отметил важность развития спорта для воспитания молодёжи и подготовки военнослужащих Республики.

«В канун Дня защитника Отечества мы чествуем тех, кто выбрал для себя трудную и ответственную воинскую стезю, кто берёг Родину в годы Великой Отечественной войны и хранит неприступность рубежей нашего молодого государства сейчас. Этот праздник объединяет настоящих мужчин – тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите интересов Родины и народа. Спорт является неотъемлемой частью подготовки сильного духом и физически выносливого солдата. Наша молодёжь стремится к здоровому и активному образу жизни, и наша задача – оказать ей в этом максимальную поддержку» – сказал Александр Дяговец.

Победители и призёры в каждой возрастной группе и весовой категории были награждены медалями и грамотами.