Александр Громаков об итогах работы Министерства молодежи, спорта и туризма за 2019 год

Сегодня, 18 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра молодёжи, спорта и туризма ДНР Александра Громакова о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

«Для уточнения состояния материально-технической базы физической культуры и спорта и выявления существующего распределения физкультурно-спортивных сооружений по формам собственности и ведомственной принадлежности на территории Донецкой Народной Республики Министерством осуществляется процедура паспортизации и учёта физкультурно-спортивных сооружений. Прошли паспортизацию и учёт 1 991 физкультурно-спортивное сооружение.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике культивируется 92 вида спорта, из которых 34 – олимпийские. В спортивных секциях и группах занимается более 56 тысяч спортсменов разных возрастных категорий.

Организовывают учебно-тренировочный процесс со спортсменами всех возрастных категорий 1 719 тренеров-преподавателей.

Осуществляют деятельность школа высшего спортивного мастерства, училище олимпийского резерва, 54 детско-юношеские спортивные школы.

К систематическим занятиям спортом в ДЮСШ привлечено 23 223 детей и подростков.

С целью развития видов спорта, организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, подготовки сборных команд Республики оказывается содействие в деятельности 61 республиканской федерации по видам спорта», – сообщил министр.

Также Александр Громаков отметил, что одна из важных форм привлечения населения Республики к регулярным занятиям спортом – это проведение спортивно-массовых мероприятий. Кроме того, он остановился на достижениях спортсменов Республики на международной арене.

«Проведено 447 спортивно-массовых мероприятий республиканского и международного значения, в которых приняли участие более 50 тыс. человек.

По итогам проведения отборочных республиканских соревнований были сформированы сборные команды ДНР по видам спорта.

Совместно с федерациями по видам спорта была проведена работа по подготовке, выезду и участию около трёх тысяч лучших спортсменов Республики в 272 соревнованиях Российской Федерации и дальнего зарубежья.

Нашими спортсменами на международных соревнованиях завоевано 241 золотая, 214 серебряных и 203 бронзовых медалей», – поделился данными докладчик.

Министр осветил такие вопросы деятельности министерства, как аттестация тренеров-преподавателей, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с воспитанниками школ-интернатов и детских домов, людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранами, школьниками и другими категориями жителей Республики.

«В соответствии с Единой спортивной классификацией ДНР присвоено спортивное звание мастера спорта Донецкой Народной Республики международного класса – 9 спортсменам; спортивное звание мастера спорта ДНР – 64 спортсменам; спортивный разряд кандидата в мастера спорта ДНР – 433 спортсменам.

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди детей – воспитанников общеобразовательных школ-интернатов и детских домов в Республике работает Донецкая республиканская детско-юношеская спортивная школа для детей социально незащищённых категорий. В 42 спортивных группах школы занимаются 506 воспитанников.

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями здоровья в Республике функционирует Донецкий республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта. Культивируются более 20 видов спорта, в пяти городах Республики работают специалисты Республиканского центра.

Организована и проведена работа по подготовке и участию сборных команд Донецкой Народной Республики по адаптивным видам спорта в мероприятиях за пределами Республики», – сообщил Александр Громаков.

Он добавил, что в 2019 году продолжена работа по внедрению государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики». Так, на знаки отличия сдали 3 561 человек, из них 921 на золотой знак, 1 425 – на серебряный, 1 215 – на бронзовый.

Отдельно Александр Громаков рассказал о работе туристической отрасли в Республике.

«В 10 мероприятиях формата внутреннего туризма приняло участие более 3 тысяч человек. Среди них традиционно наиболее популярны республиканский фестиваль экстремальных видов спорта «Донбасс экстрим фест», республиканский экскурсионный тур для студентов направления «Туризм», республиканский эколого-туристический слёт для учащейся молодёжи и трудовых коллективов», – отметил руководитель ведомства.