Александр Громаков отчитался о работе Министерства молодёжи, спорта и туризма за 2020 год

Сегодня, 16 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра молодёжи, спорта и туризма Александра Громакова о деятельности возглавляемого им министерства в 2020 году.

В своём докладе Александр Громаков отметил, что работа министерства в 2020 году была направлена на формирование и реализацию государственной политики в молодёжной, спортивной, физкультурно-оздоровительной и туристической сферах.

«Так, в сфере физической культуры и спорта в 2020 году осуществляли свою деятельность:

– школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ);

– училище олимпийского резерва (УОР);

– 54 детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ).

Культивировалось 92 вида спорта, из которых 34 – олимпийские. В спортивных секциях и группах на 31 декабря 2020 г. занималось более 56 тыс. 700 спортсменов разных возрастных категорий (2019 г. – 56,4 тыс. чел.). Организовывали учебно-тренировочный процесс со спортсменами всех возрастных категорий 1824 тренера-преподавателя (2019 г. – 1750 чел.).

К систематическим занятиям спортом в ДЮСШ и СДЮШОР привлечено 24 029 детей и подростков (2019 г. – 23 766 чел.).

С целью развития видов спорта, организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, подготовки сборных команд Республики свою деятельность осуществляет 61 республиканская общественная организация по видам спорта. По состоянию на 31 декабря 2020 г. статус юридического лица получило 31 общественное объединение физкультурно-спортивной направленности, в том числе 21 федерация и 10 клубов (в 2019 г. зарегистрировано 11 общественных объединений). Всего по состоянию на 15.03.2021 таких организаций 38.

За 2020 год проведено 325 спортивно-массовых мероприятий республиканского и международного значения, в них приняли участие свыше 41 тыс. чел.», – сообщил министр.

Отдельно Александр Громаков остановился на результатах работы в сфере реализации молодёжной политики.

«Государственная молодёжная политика в истёкшем году была направлена на совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодёжи.

Успешно действуют Республиканские молодёжные студенческие трудовые отряды, численность которых достигла 545 участников в рамках педагогического, строительного, сервисного, медицинского и экологического направлений. Отряды реализуют свою трудовую деятельность как на территории Республики, так и в Российской Федерации.

Действуют почти 100 клубов, кружков и объединений патриотической направленности общей численностью более 2000 человек, которые являются членами общественной организации «Военно-патриотическое движение “Молодая гвардия – Юнармия”». Одно из главных достижений в организации системного подхода в сфере патриотического воспитания – принятие Республиканской программы патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020 – 2022 годы.

Всего в отчётный период в сфере молодёжной политики проведено более 90 мероприятий с охватом около 17 тыс. человек», – пояснил руководитель министерства.

Сфера туризма в 2020 году, по словам Александра Громакова, оказалась одной из наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала необходимость развития индустрии туризма на территории Донецкой Народной Республики.

С началом пандемии год назад министерство совместно с МИД ДНР, Администрацией Главы ДНР и Правительством провело масштабный сбор информации, а также работу с соответствующими органами власти Российской Федерации по поводу дальнейшего возвращения в ДНР жителей Республики, лишённых возможности прибыть в Российскую Федерацию.

Благодаря слаженной и оперативной работе 1 апреля 2020 года все организованные и самостоятельные туристы (более 150 человек) смогли вернуться из зарубежных туристических поездок в Донецкую Народную Республику.

В 2020 году в сфере туризма проведена следующая работа:

– определены перспективные виды развития туризма в Донецкой Народной Республике;

– разработаны каталог экскурсий и туристических маршрутов по Донецкой Народной Республике, календарь событий ДНР – 2020 и туристическая карта ДНР;

– утверждён туристический бренд Донецкой Народной Республики;

– разработана Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике на 2021-2025 годы», – резюмировал министр молодёжи, спорта и туризма.