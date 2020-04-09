Александр Камышов: Даже глобальную пандемию Киев использует для торможения минских переговоров

В интервью информационному агентству РИА «ФАН» депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов прокомментировал попытки властей Украины уйти от ответственности за торможение переговоров в Минске.

«Режим Зеленского продолжает транслировать агрессивную риторику в отношении Донбасса, каждый день придумывая страшилки о Республиках. При этом президент Украины пытается скрыть реальные внутренние проблемы страны, отодвинуть их на задний план.

Так, сегодня для пиарщиков украинского президента одним из немногих способов отвлечь внимание своих граждан от проблем в украинской медицине и социуме остаётся сгущение мрачных красок об эпидемии в Донбассе, о несуществующих сотнях заражённых и десятков умерших от коронавируса.

В то время, когда по всему миру звучат призывы к сплочению против новой глобальной угрозы, Владимир Зеленский озвучивает только пропагандистские заявления, направленные на максимальную дискредитацию Донецкой и Луганской Народных Республик», – сказал депутат.

Александр Камышов добавил, что ДНР твёрдо отстаивает свои позиции и нацелена прийти к миру дипломатическим путём.

«Зеленский и его команда, похоже, полностью забыли свои предвыборные лозунги о мире. Даже глобальную пандемию Киев использует для торможения минских переговоров, а на линии разграничения обстрелы не утихают до сих пор.

Но несмотря на украинскую пропаганду, провокации и очевидную недоговороспособность, ситуация в Республиках остаётся стабильной. Народная милиция сдерживает украинскую агрессию, система здравоохранения также в полной боевой готовности, дипломатия не сдаёт занятых позиций», – резюмировал парламентарий.