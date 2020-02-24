Александр Камышов и Владимир Савелов приняли участие в церемонии приведения к присяге юнармейцев

В воскресенье, 23 февраля, депутаты Народного Совета ДНР Александр Камышов и Владимир Савелов посетилти торжественную церемонию принятия присяги юнармейцами военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия» из города Макеевки.

Мероприятие прошло в донецком Военно-историческом музее Великой Отечественной войны. Также в нём приняли участие министр образования и науки Михаил Кушаков и министр молодёжи, спорта и туризма Александр Громаков. Всего присягу принесли 80 участников движения.

Обращаясь к присутствующим, Александр Камышов подчеркнул, что принятие присяги в День защитника Отечества очень символично и говорит о высоком уровне патриотизма у юнармейцев.

«Знаково, что именно в День защитника Отечества состоялась присяга нашей молодёжи. Отрадно видеть, что у нас растёт достойная смена – настоящие патриоты. В этот торжественный и ответственный день хотелось бы поздравить ребят и пожелать им удачи во всех начинаниях», – сказал парламентарий.

Принятие присяги 23 февраля было уже пятым подобным событием с момента создания движения «Молодая Гвардия – Юнармия». Всего в этом году планируют провести ещё три церемонии приведения к присяге. Эти мероприятия также будут приурочены к памятным датам и праздникам.