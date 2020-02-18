Александр Камышов: Шансы Зеленского договориться с Донбассом уменьшаются с каждым выстрелом ВФУ

В интервью РИА Новости депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов отметил схожесть риторики Авакова, Зеленского и Порошенко в отношении Донбасса.

«Выступление Владимира Зеленского на 56-й Мюнхенской конференции – это просто нагромождение шаблонов, выработанных украинской пропагандой за последние годы. При этом противоречия в этой риторике очевидны даже людям, далёким от политики.

Зеленский отказывается общаться с руководством Республик, избранным на демократических выборах в соответствии со стандартами ОБСЕ. Президент Украины говорит, что готов к диалогу с мирным населением, и при этом украинские силовики обстреливают своих граждан, украинская власть блокирует выплаты пенсий и пособий, а риторика официальных представителей Киева и всех основных СМИ – это риторика войны, ненависти и агрессии», – подчеркнул парламентарий.

Также Александр Камышов высказал мнение, что подобные высказывания направлены на затягивание времени и саботаж выполнения Минских соглашений.

«Очевидно, что такие высказывания делаются с одной целью – максимально оттянуть выполнение Минских договорённостей или вообще не выполнять их. Тем самым заморозить конфликт в Донбассе и повысить свой рейтинг у радикального националистического украинского меньшинства.

На самом деле, Владимир Зеленский кардинально неверно ставит вопрос. Сегодня уже речь не идёт о том, с кем он готов или не готов вступать в диалог. Полагаю, что после всех преступлений режима Порошенко и его преемника Зеленского актуальным становится вопрос – а хотят ли жители Донбасса диалога с Зеленским и что этот диалог может им дать?. На протяжении шести лет Донбасс пытался докричаться до украинской власти, но нас упорно игнорировали, расстреливали, душили блокадой. Так что сегодня именно Донбасс будет решать, с кем и о чём имеет смысл договариваться. И шансов на то, что это будет Зеленский, с каждым выстрелом ВФУ остается всё меньше и меньше», – отметил депутат.