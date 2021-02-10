Александр Камышов: Высказывания Кравчука свидетельствуют о подготовке ВФУ к активизации боевых действий

Заявление главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе свидетельствует о подготовке Киева к активизации боевых действий. Об этом в комментарии РИА Новости заявил депутат Народного Совета Александр Камышов.

«Как всегда, Украина игнорирует реальное положение вещей на линии соприкосновения и чёрное пытается выставить белым. Да, ситуация сегодня достаточно напряженная, но это напряжение связано, прежде всего, с повышенной активностью именно украинских вооруженных формирований. Именно Киев обстреливает наши позиции и производит регулярные провокации. При этом страдают именно наши военнослужащие, мирные жители и инфраструктура. В свою очередь, наши вооруженные силы остаются в рамках договоренностей и на провокации не реагируют.

Такие заявления со стороны Кравчука говорят либо о том, что украинские власти полностью утратили контроль над определенными вооруженными формированиями, либо о подготовке к обострению на линии соприкосновения, которую они, по примерам прошлых лет, будут выдавать за провокацию с нашей стороны», – отметил парламентарий.

Александр Камышов подчеркнул, что фактически глава украинской делегации по мирному урегулированию конфликта призывает ВФУ к обстрелам территорий ДНР и ЛНР.

«Впрочем, эти призывы вполне соответствуют вектору, принятому Киевом в отношении Донбасса. Языковой закон, закон об интернировании и все их планы по реинтеграции говорят только о том, что люди для них неважны, и Киев вполне готов к геноциду Донбасса. Под это уже подготовлены информационные ресурсы и направлена вся риторика официальных СМИ. Высказывания Кравчука также говорят о подготовке к горячей фазе, которую инициируют ВФУ.

Хотелось бы обратить внимание мирового сообщества на то, что силы Народной милиции соблюдают все пункты договоренностей, и это подтверждено отчетами международных наблюдателей, тогда как украинская сторона занимается только сокрытием своих преступлений и попытками свалить их на нас. Это недопустимо, полностью противоречит принципам Минских соглашений и ведёт только к обострению конфликта», – резюмировал депутат.