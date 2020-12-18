Александр Кофман подвёл итоги работы Общественной палаты за 2020 год

Сегодня, 18 декабря, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали ежегодный доклад председателя Общественной палаты Александра Кофмана о деятельности возглавляемого им ведомства в 2020 году.

«Уходящий 2020 год оказался необычайно сложным, исполненным тяжких потрясений и испытаний как для нашей Республики, так и для всего мира. Всплеск заболеваний коронавирусной инфекцией изменил работу по многим направлениям жизни государства.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Общественная палата сделала всё необходимое, чтобы стать эффективной площадкой для взаимодействия общественности и органов власти.

Так, Общественная палата за 2020 год провела: 4 пленарных заседания, 37 заседаний совета, 16 заседаний комиссий, 41 заседание рабочих групп, 15 круглых столов с привлечением общественности и представителей институтов гражданского общества. Члены Общественной палаты в этом году плодотворно работали в комиссиях и рабочих группах министерств, администраций городов и районов Донецкой Народной Республики», – рассказал докладчик.

Отдельно Александр Кофман остановился на сотрудничестве и взаимодействии с Народным Советом ДНР.

«Межкомиссионная рабочая группа, состоящая из членов Общественной палаты и 10 независимых экспертов, а именно: юристов, адвокатов, преподавателей Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР, провела общественные экспертизы шести законов и законопроектов.

По итогам в Народный Совет направлено 29 предложений по внесению изменений в законодательство. Все они находятся в работе профильных комитетов Народного Совета», – сообщил председатель Общественной палаты.

Подводя итоги, Александр Кофман выразил уверенность в успехе дальнейшего сотрудничества Народного Совета и Общественной палаты.