Александр Ковтырин поздравил женщин с праздником весны

Во вторник, 2 марта, во Дворце детского и юношеского творчества Кировского района г. Донецка, в преддверии Международного женского дня прошло праздничное мероприятие под названием «Судьба женщины».

Всех женщин с наступающим праздником поздравил депутат Народного Совета Александр Ковтырин.

«Милые женщины! Сердечно поздравляем вас с удивительным, прекрасным, нежным весенним праздником – 8 Марта! Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что служите для нас источником вдохновения и возвышенных чувств. Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким! Пусть тепло этого прекрасного весеннего праздника весь год согревает сердца», – поздравил Александр Ковтырин.

В ходе торжественной части мероприятия были вручены благодарности Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки за многолетний безупречный труд, профессиональное мастерство, а также по случаю празднования Международного женского дня.

После награждения состоялась видеопрезентация об удивительных судьбах и достижениях пяти женщин Кировского района г. Донецка: председателя Совета ветеранов Кировского района г. Донецка Раисы Картамышевой, помощника секретаря местного отделения Общественного движения «Донецкая Республика» Татьяны Хаперской, руководителя городской общественной организации «Донецкие зори» Людмилы Тимохиной, инспектора по работе с населением организационного отдела администрации района Марины Комарь, главной медицинской сестры ГБУ «Центральная городская клиническая больница № 24 г. Донецка» Ольги Григоренко.

Творческие коллективы ДДЮТ подготовили яркую праздничную концертную программу в честь Международного женского дня − 8 Марта.