Александр Ковтырин призвал участников профсоюзной лиги «Что? Где? Когда?» развивать интеллектуальное движение

В четверг, 22 апреля, в городе Харцызске состоялся отборочный тур профсоюзной лиги интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди работников образования и науки. В качестве почётного гостя мероприятие посетил депутат Народного Совета Александр Ковтырин.

Перед началом состязаний парламентарий обратился к участникам с приветственным словом.

«Искренне считаю, что все команды-участницы – уже победители, поэтому желаю удачи и захватывающей игры каждому знатоку. Не останавливайтесь на достигнутом и развивайте интеллектуальное движение родного города!

Народный Совет и в дальнейшем будет поддерживать все подобные инициативы, способствующие личностному и интеллектуальному развитию граждан», − отметил Александр Ковтырин.

По итогам игры лучшей командой признана сборная средней школы № 1 г. Харцызска, которая и представит город на финальных соревнованиях в столице Республики.

Александр Ковтырин вручил всем участникам заслуженные награды и памятные подарки.