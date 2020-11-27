Александр Куренков: На деле мы видим абсолютное нежелание у Киева решать конфликт миром

Депутат Народного Совета ДНР Александр Куренков в интервью РИА «ФАН» прокомментировал расхождение между реальной ситуацией на линии соприкосновения и заявлением главнокомандующего вооружёнными силами Украины Руслана Хомчак о том, что он не видит перспектив для военного решения ситуации в Донбассе.

«Отрадно, что хоть кто-то в украинском руководстве понимает очевидную для нас вещь – невозможно разрешить конфликт военным путём. Мы говорим об этом с 2014 года. Единственный и безальтернативный путь – выполнение Минских договорённостей.

Однако очевидно, что эти заявления – просто сотрясание воздуха, которые не находят отражения в реальности. Руслан Хомчак говорит о нарушении международного права, о многочисленных жертвах среди мирного населения и комбатантов, а тем временем Киев продолжает инженерные работы, постоянно подтягивает к линии разграничения военную технику, проводит диверсии и провокации. Буквально сегодня утром в районе села Весёлое вооружённые формирования Украины выпустили по нашей территории 12 мин из 120-миллиметрового миномёта», – сообщил депутат.

Александр Куренков охарактеризовал действия украинской стороны в Минске, а также Верховной рады и правительства Украины.

«Параллельно украинская делегация в Минске всеми возможными способами тормозит переговорный процесс, игнорирует все мирные инициативы с нашей стороны, отказывается выполнять свою часть соглашений – делает всё, чтобы завести процесс в тупик.

В Киеве депутаты и правительство также не делают для улучшения ситуации ровным счётом ничего. Регистрируются законопроекты с явно фашистским уклоном, на государственном уровне проводится политика дискриминации по языковому и национальному признаку, на всех информационных площадках звучит исключительно агрессивная риторика, которая только обостряет конфликт.

Так что говорить о том, что у властей предержащих с той стороны линии разграничения открываются глаза, пока рано. На деле мы видим у Киева абсолютное нежелание решать конфликт миром», − подчеркнул парламентарий.