Запад начинает понимать неонацистскую основу киевского режима. Об этом в интервью официальному сайту ДНР заявил депутат Народного Совета ДНР Александр Куренков.

«Противоречия в политической риторике стало визитной карточкой постмайданной Украины. Этим страдал Порошенко, продолжил эту печальную традицию и Зеленский. Выступая в Польше на вечере по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией узников нацистского концлагеря Освенцима и Дня памяти жертв Холокоста, президент Украины кощунствует.

Нельзя одновременно почитать антисемита и палача еврейского народа Степана Бандеру и соболезновать жертвам немецкого нацизма, прислужником которого он был. Размещённые на сайте ЦРУ публикации окончательно поставили точку в том, кем был Бандера, день рождения которого с помпой отмечали в Киеве 1 января.

Мировое сообщество постепенно прозревает и осознает чудовищную, бесчеловечную идеологическую основу киевского режима. Попытки Зеленского замаскировать украинский неонацизм выглядят крайне неприглядно. Украинской власти необходимо либо отречься от гитлеровских прислужников, либо не касаться памяти жертв Холокоста», – сказал парламентарий.