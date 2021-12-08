Александр Куренков рассказал о работе Комитета Народного Совета по безопасности и обороне (видео)

Во вторник, 7 декабря, депутат Народного Совета Александр Куренков в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал об итогах работы и планах на будущий год Комитета Народного Совета по безопасности и обороне.

«Хочу отметить, что разрабатываемые Комитетом законы направлены на регуляцию деятельности силовых структур. С момента начала работы первого созыва было принято достаточно много законов в этой сфере, например, Закон «О воинской обязанности и военной службе», Закон «О статусе военнослужащих», Закон «Об обороне», Закон «О службе в органах внутренних дел» и другие законы. Мы работаем в тесном контакте с профильными министерствами и ведомствами», – рассказал Александр Куренков.