Александр Мальков: Год русской культуры и доктрина «Русский Донбасс» – это признание обществом важности сохранения наших духовных ценностей

Об уроках гражданственности, посвящённых Году русской культуры, и новых подходах к воспитанию подрастающего поколения в рамках реализации доктрины «Русский Донбасс» в эфире программы «Парламентский вестник» рассказал депутат Народного Совета Александр Мальков.

Парламентарий отметил, что в 2020-2021 учебном году в школах Республики проходит цикл уроков гражданственности, посвящённый русской истории и культуре. Кроме того, в образовательную программу впервые включён курс «Основы религиозных культур и светской этики».

«Интересно было услышать, какие знания дети ранее получили от учителей. С 1 сентября и по настоящее время в школах Республики проходит цикл уроков по истории России, традициям, праздникам и тематике русского патриотизма в целом. И, увидев активность детей, могу сказать, что у них уже есть своя позиция по вопросу русской идентичности.

Я с радостью принял участие в таких уроках. Прежде всего, чтобы понять для себя, насколько наши законы в сфере культурной и образовательной деятельности и воспитания гражданственности адаптированы к новым реалиям», – сказал депутат.

Александр Мальков напомнил, что в начале года в ДНР была принята доктрина государственной политики «Русский Донбасс», объявлен Год русской культуры. И тематические уроки – один из форматов реализации на практике идеологии Русского Мира.

«Мы приняли доктрину и объявили Год русской культуры. И это только старт длинного пути. Важно понимать, что «Русский Донбасс» – это общественная идеология, то есть признание обществом важности сохранения русской культуры, родного языка и наших духовных ценностей в целом», – резюмировал парламентарий.

В завершение депутат Народного Совета сообщил, что подобная форма работы в ближайшем будущем распространится и на другие образовательные организации – от учреждений дошкольного образования до высшей школы.