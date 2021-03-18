Александр Мальков принял участие в открытом уроке, посвящённом Году русской культуры

В среду, 17 марта, в рамках Года русской культуры депутат Народного Совета Александр Мальков принял участие в открытом уроке «Основы религиозной культуры и светской этики», организованном для учащихся 4-го класса муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 144 города Донецка».

О тематике мероприятия парламентарий рассказал в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«В 2020-2021 учебном году Министерство образования и науки ввело в школьную программу новый курс – «Основы религиозных культур и светской этики». Эта дисциплина направлена, прежде всего, на развитие у школьников 4-х классов представлений о ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций нашей богатой культуры.

Основной культурообразующей религией в Донецкой Народной Республике, как и в России, выступает православие. Поэтому в рамках изучения предмета особое внимание уделено именно значению православных традиций в нашей жизни. В то же время школьники будут знакомиться с историческими и культурологическими основами других мировых традиционных религий. Стоит подчеркнуть, что курс является культурологическим, его главная цель – формирование у детей представления о религии как важнейшей и неотъемлемой составляющей культуры любого народа.

Именно с этой точки зрения сегодня мы обсудили значение религиозных праздников», – отметил депутат.

Александр Мальков подчеркнул, что известные всем религиозные праздники, прочно вошедшие в жизнь наших граждан, в первую очередь, призваны сохранять историческую память народа и передавать это знание будущим поколениям.

«Для нашего государства, как и для всего русского народа, это особенно актуально, ведь мы уже неоднократно наблюдали попытки переписать историю и уничтожить наши ценности.

Конечно же, основы духовно-нравственного воспитания должны закладываться в семье. Но и в школах нам обязательно следует уделять внимание этой части образования, прививая детям культуру знаний и поведения. Только такой системный подход позволит нам воспитать новое поколение, которое будет уважать духовные и культурные ценности своего народа и осознавать свою ответственность за настоящее и будущее страны.

Этим и объясняется высокая актуальность подобных уроков. И стоит отметить, что в рамках Года русской культуры, объявленного в Донецкой Народной Республике, подобным мероприятиям будет уделяться повышенное внимание», – резюмировал парламентарий.