Александр Мальков принял участие в семинаре, посвящённом подведению итогов первого года преподавания учебного предмета «основы религиозной культуры и светской этики» в школах Донецкой Народной Республики (видео)

В пятницу, 20 августа, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» состоялся Республиканский установочный учебно-методический семинар по итогам работы прошлого учебного года. В семинаре принял участие депутат Народного Совета, член Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александр Мальков.

Семинар проводил Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования для учителей четвёртых классов и методистов. Цель семинара – постановка задач на будущий учебный год. О значении мероприятия для законотворческой работы Народного Совета рассказал Александр Мальков.

«Меня прежде всего интересуют вопросы, связанные с преподаванием абсолютно нового курса, который был введён в прошлом году в рамках изучения основ духовно-нравственной культуры народа Донецкой Народной Республики, – это предмет «основы религиозной культуры и светской этики». Поскольку комитет, в котором я состою, работает над законодательством в сфере вероисповедания, нас очень интересует, как закладываются базовые основы соотношения религиозности и светскости в общеобразовательной школе», – рассказал Александр Мальков.

Парламентарий подчеркнул, что строить дальнейшую законодательную работу в сфере историко-культурологического и религиозного образования необходимо только в плотном контакте с людьми, которые занимаются преподавательской деятельностью в этой сфере образования.

«Сегодняшнее общение с людьми, которые непосредственно занимаются методической работой, преподавательской деятельностью, – крайне важно для законодательства», – отметил парламентарий.

По результатам семинара было принято решение продолжить методическую работу в сфере преподавания основ религиозной культуры и светской этики с учётом накопленного в прошедшем учебном году опыта. Было предложено рассмотреть возможность создания собственного учебного пособия для школ по этому предмету, для чего необходимо организовать совместную работу с участием представителей Народного Совета, Министерства образования и науки, Министерства культуры и других заинтересованных органов.