Александр Мальков принял участие в уроке гражданственности «Патриоты России»

В понедельник, 15 марта, депутат Народного Совета Александр Мальков принял участие в уроке гражданственности, организованном для учащихся 4-го класса муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 150 города Донецка».

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий отметил, что в рамках Года русской культуры в школах Республики стартовал цикл тематических мероприятий.

«Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач государства сегодня – воспитание ответственного, инициативного и духовно развитого гражданина, который будет осознавать свою ответственность за настоящее и будущее страны, следовать духовным и культурным традициям своего народа.

В Донецкой Народной Республике гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется огромное внимание. В частности, в рамках Года русской культуры на протяжении всего года в образовательных учреждениях ДНР будут проводиться тематические мероприятия.

Так, сегодня в донецкой школе № 150 состоялся урок гражданственности на тему «Патриоты России». В ходе мероприятия обсуждались важнейшие вопросы русской культуры и традиций нашего народа, говорили об истоках русского патриотизма, героях прошлого и современности», – рассказал Александр Мальков.

Парламентарий подчеркнул, что урок был организован в формате диалога, поэтому школьники имели возможность не только узнать что-то новое, но и принять активное участие в обсуждении, высказать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся представили доклады, посвящённые участникам народного ополчения Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.

«Порадовало, что дети очень активно участвовали в мероприятии, высказывали своё мнение. При этом у многих из них уже сформировалась вполне зрелая и ответственная гражданская позиция.

Со своей стороны не могу не отметить высокую актуальность подобных уроков. Прежде всего, такие мероприятия помогают понять отношение подрастающего поколения к существующей ситуации, их видение настоящего и будущего государства, в котором мы живём. И уже на основе этой информации мы должны формировать такую программу патриотического воспитания, которая позволит вырастить ответственных и сознательных граждан, патриотов своей страны, знающих и почитающих свою историю, любящих Отечество, готовых защищать его и строить новое будущее», – резюмировал депутат.