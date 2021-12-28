Александр Мальков призвал жителей Республики вакцинироваться (видео)

Депутат Народного Совета Александр Мальков в комментарии пресс-службе Народного Совета призвал жителей Донецкой Народной Республики принять активное участие в прививочной кампании против Covid-19.

«Я, являясь, по сути, старейшиной нашего парламента, желаю вам самого главного – крепкого здоровья. А здоровье у нас будет, если мы будем следить за ним и своевременно прививаться.

Сегодня ситуация довольно сложная. Каждая семья, все ваши друзья при встречах, при общении должны обезопасить себя и окружающих, чтобы не заразиться вирусом Covid-19. В нашей Республике более 65 прививочных пунктов. 25 ноября гуманитарным конвоем в очередной раз завезена партия вакцин для того, чтобы любой желающий смог привиться вовремя и обезопасить себя и окружающих от этой очень тяжёлой болезни», – сказал Александр Мальков.