Александр Оприщенко доложил об итогах работы Министерства здравоохранения за 2020 год

Сегодня, 16 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра здравоохранения Александра Оприщенко о деятельности возглавляемого им министерства в 2020 году.

В начале своего выступления Александр Оприщенко подчеркнул, что в 2020 году система здравоохранения ДНР была ориентирована на реализацию мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики. В то же время продолжалось плановое оказание помощи населению.

«Сеть учреждений системы здравоохранения Республики представлена 202 учреждениями, из которых в 176 оказывают медицинскую помощь населению.

На конец 2020 года коечный фонд учреждений здравоохранения составил 20 692 койки, на которых оказывается медицинская помощь по 69 профилям.

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению Республики оказывалась по 70 врачебным специальностям. Было зарегистрировано около 18,4 миллионов амбулаторных посещений.

Стационарную помощь за прошедший год получили 394,1 тысяч человек.

Выполнено 102 тысячи оперативных вмешательств.

Пандемия COVID-19 повлияла на показатели использования коечного фонда, поскольку на площадях 39 учреждений здравоохранения поэтапно были развёрнуты госпитальные базы для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями, для чего выделено 3 223 койки, в том числе 700 – для лечения пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке», – сообщил министр.

Александр Оприщенко отметил, что основным проблемным вопросом в системе здравоохранения по-прежнему остаётся дефицит кадров.

«В настоящее время в учреждениях здравоохранения трудится 8 784 врача и 17 969 младших специалистов с медицинским образованием. Главной проблемой остаётся низкое кадровое обеспечение отрасли. По состоянию на конец 2020 года укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами составляет 58,4%, младших специалистов с медицинским образованием – 69,8%.

Значительный кадровый дефицит испытывает первичное звено здравоохранения. Укомплектованность должностей участковых терапевтов составляет лишь 32,4%, участковых педиатров – 49,5%, врачей общей практики – семейных врачей – 44,6%», – рассказал руководитель министерства.

Отдельно министр здравоохранения остановился на мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, предпринятых в 2020 году.

«С марта 2020 года в связи с распространением COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики введён режим повышенной готовности, ввиду чего был создан оперативный штаб Министерства здравоохранения для принятия оперативных решений и экстренного реагирования.

На основании коллегиальных решений Штаба поэтапно были организованы 39 госпитальных баз из числа учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией. Общий коечный фонд составил 3 223 койки, из которых 700 предназначались для лечения пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке.

По состоянию на сегодняшний день наблюдается снижение количества пациентов, госпитализируемых в учреждения здравоохранения, чему также способствует начатая кампания по вакцинации от COVID-19. Она стартовала с 1 февраля 2021 года благодаря поставке гуманитарного груза – вакцины «Гам-КОВИД-Вак» с территории Российской Федерации. Иммунизация населения позволит выработать «коллективный иммунитет», что значительно повысит уровень сопротивляемости вирусу», – сообщил Александр Оприщенко.

В завершение выступления руководитель Минздрава рассказал о республиканских программах, направленных на своевременное выявление заболеваний, проведение диагностики и необходимого лечения, которые были разработаны в 2020 году.

«Министерство разработало 16 Республиканских программ по наиболее значимым профилям оказания медицинской помощи:

– «Оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями»;

– «Иммунопрофилактика и вакцинация»;

– «Детская онкология»;

– «Оказание медицинской помощи больным с гематологическими заболеваниями (в т.ч. гемофилией, онкогематологическими заболеваниями)»;

– «Лечение рассеянного склероза у взрослых и детей»;

– «Детская гематология»;

– «Эпилепсия у детей»;

– «Оказание медицинской помощи больным сахарным и несахарным диабетом»;

– «Централизованные мероприятия по профилактике и лечению СПИД»;

– «Мероприятия по обеспечению медикаментами больных хроническими вирусными гепатитами»;

– «Централизованные мероприятия по борьбе с туберкулёзом»;

– «Мероприятия по обеспечению медикаментами для лечения психиатрических заболеваний у детей и взрослых (в т. ч. аутизм)»;

– «Редкие и орфанные заболевания у детей»;

– «Синдром дыхательных расстройств у новорождённых»;

– «Онкология»;

– «Обеспечение пациентов с хроническими болезнями почек лечением методом программного гемодиализа».

Реализация программ положительно скажется на демографической ситуации, позволит осуществлять своевременную диагностику заболеваний, снизит показатель смертности, обеспечит профилактику первичной заболеваемости населения, а также скажется на снижении уровня распространенности заболеваний, что будет возможным при выделении соответствующего финансирования», – резюмировал министр.