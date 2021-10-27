Александра Усачёва о проекте «Дерево желаний» (видео)

Депутат Народного Совета ДНР Александра Усачёва в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала о благотворительном проекте Народного Совета ДНР «Дерево желаний».

«В этом году на нашем «Дереве желаний» больше листочков, чем в прошлые годы, соответственно увеличилось и число участников: тех, кто получает подарки, и тех, кто их дарит.

На этот раз мы уделили особое внимание детям погибших военнослужащих, ребятам, родители которых были медработниками и умерли в результате пандемии коронавирусной инфекции, а также детям-инвалидам.

Хочу отметить, что это не благотворительная акция на один день. Проект работает на протяжении всего года. Мы часто посещаем детские реабилитационные центры и различные школы-интернаты. Большую помощь оказывают наши друзья из Российской Федерации. Обращаются к нам и местные бизнесмены, желающие помочь нашим деткам.

Надо сказать, что в этом году на «Дереве желаний» не осталось ни одного листочка. А это значит, что ни один из маленьких участников проекта не остался без внимания», – отметила Александра Усачёва.

Далее депутат подробно рассказала о всех этапах работы, проводимой в рамках подготовки проекта, а в заключении отметила, что при виде счастливых детских глаз приходит понимание того, что работа была проделана не зря.