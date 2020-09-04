Алексей Дорофеев принял участие в митинге ко Дню освобождения Донбасса

В пятницу, 4 сентября, депутат Народного Совета Алексей Дорофеев посетил торжественный митинг в честь 77-й годовщины со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских оккупантов.

Мероприятие прошло у памятника «Воинам-землякам» в Кировском районе города Донецка. В нём приняли участие представители администрации города и района, ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся донецких школ и жители города.

Обращаясь к присутствующим, Алексей Дорофеев подчеркнул, что сохранение памяти о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов остаётся для всех нас важнейшей задачей.

«Мы никогда не забудем подвиг героев, отдавших свои жизни за то, чтобы Донбасс был свободен от коричневой чумы. Ветераны и труженики тыла, не жалевшие жизней и здоровья ради Великой Победы, навсегда останутся в нашей памяти и эту память мы передадим нашим потомкам. С Днём освобождения, Донбасс!» – сказал парламентарий во время поздравительной речи.

После торжественных выступлений собравшиеся возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания бойцов Красной армии, погибших в боях за Донбасс.