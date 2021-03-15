Алексей Половян подвёл итоги работы Министерства экономического развития за 2020 год

Сегодня, 15 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра экономического развития Алексея Половяна о деятельности возглавляемого им министерства в 2020 году.

«Рассматривая основные показатели экономического развития Республики, отмечу, что общая структура объёма реализованной промышленной продукции всех видов не претерпела значительных изменений. Среди отраслей перерабатывающей промышленности лидируют металлургия, производство пищевых продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки.

Однако в связи с влиянием пандемии на экономическую ситуацию по сравнению с 2019 годом объём реализованной промышленной продукции предприятиями Республики снизился на 22,4%. Такое снижение обусловлено сокращением в металлургическом производстве – в 1,6 раза; добыче других полезных ископаемых и разработке карьеров – на 48,4%; производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 30,4%.

Тем не менее, в лёгкой и фармацевтической промышленности отмечен рост объёмов реализации в 1,7 и в 2 раза соответственно.

Также увеличился объём розничного товарооборота, который составил 61,7 млрд рос. руб., что на 20,6% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2019 годом, а также объём оптового товарооборота – на 15,3%.

Однако внешнеторговое сальдо остаётся отрицательным», – сообщил Алексей Половян.

Особое внимание министр экономического развития уделил ситуации на рынке труда.

«Так, среднесписочная численность штатных работников уменьшилась на 1,7%. Снижение среднесписочной численности штатных работников и количества отработанных часов наряду с сокращением объёма реализованной промышленной продукции на 22,4% стало причиной снижения производительности труда за 2020 год на 19,8%.

Среднемесячная заработная плата одного штатного работника увеличилась на 21% и составила 15 480 рос. руб. Индекс реальной заработной платы (с учётом изменения потребительских цен) за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года составил 110,8%», – отметил министр.

Алексей Половян подчеркнул, что в 2020 году министерство делало упор на стимулировании развития малого бизнеса, поддержке отечественных производителей, обеспечении государственного регулирования ценообразования, развитии цифровизации и других важных аспектах для развития экономики в целом.

«Работа велась по следующим направлениям:

– формирование комфортной предпринимательской среды и благоприятного инвестиционного климата;

– формирование системы стратегического планирования Республики;

– формирование институциональной среды, ориентированной на поддержку и развитие экономики;

– выработка и реализация мер по поддержке отечественных производителей, создания условий для расширения внутреннего спроса;

– оптимизация бизнес-процессов за счёт цифровых технологий;

– обеспечение функционирования системы закупок за бюджетные средства;

– обеспечение государственного регулирования ценообразования;

– повышение эффективности управления государственным сектором экономики;

– содействие развитию административно-территориальных единиц;

– реализация государственной политики в сфере аккредитации.

Касаемо нормотворческой деятельности министерства, за 2020 год подготовлено 11 законопроектов Донецкой Народной Республики, 6 актов Главы Донецкой Народной Республики, 38 актов Правительства Донецкой Народной Республики, 45 нормативных правовых актов и приказов министерства.

Подводя итоги года, стоит отметить, что вся деятельность министерства охватывала антикризисную повестку и касалась вопросов развития бизнеса, а также формирования будущей траектории развития экономики», – резюмировал министр экономического развития.

Также в своём докладе Алексей Половян рассказал о приоритетных направлениях работы и планах министерства на 2021 год.