Алексей Половян рассказал об итогах работы Министерства экономического развития за 2019 год

Сегодня, 17 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра экономического развития Алексея Половяна о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

«Анализ экономической ситуации показывает, что промышленность по-прежнему остаётся стержнем экономики Донецкой Народной Республики. В общем объёме реализации продукции всех отраслей экономики промышленность занимает более 60%.

По сравнению с 2018 годом доля перерабатывающей промышленности в общем объёме реализованной промышленной продукции повысилась на 2,2 процентных пункта. Доля поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, уменьшилась на 1,1 процентный пункт. В структуре отраслей перерабатывающей промышленности наибольший удельный вес занимает металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, а именно – 36,4%. 12,5% приходится на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, 6,8% – на производство кокса и продуктов нефтепереработки.

Наибольшие темпы роста по реализации продукции в перерабатывающей промышленности в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдались в машиностроении – в 1,5 раза больше. Увеличение произошло в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 22,6%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 20,2%, в пищевой промышленности – на 13,6%, в изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 8,3%.

По сравнению с 2018 годом оборот розничной торговли в 2019 году в сопоставимых ценах увеличился на 17,1%.

Объём розничного товарооборота предприятий–юридических лиц в 2019 году в сопоставимых ценах увеличился на 15,5%.

Объём оптового товарооборота предприятий в 2019 году увеличился на 4,9%.

Внешнеторговый оборот за 2019 год показал незначительный рост на 0,6%. Импорт вырос на 5,3%, а экспорт сократился на 6,7%, при том что в 2019 году сохранилась география основных рынков экспорта.

Предприятиями, основной вид экономической деятельности которых предоставление услуг, в 2019 году реализовано услуг на 5,5% больше по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году индекс реальной заработной платы к 2018 году составил 109,6%. Средняя заработная плата штатных работников в 2019 году увеличилась на 17,4%», – сообщил министр.

Также Алексей Половян рассказал о ряде основных функциональных направлений работы. Например, о государственном регулировании отдельных сфер деятельности.

«Возглавляемая министерством продолжается работа Межведомственной комиссии по установлению льгот и списанию существующей задолженности платы за землю. Деятельность комиссии направлена на создание благоприятных условий субъектам хозяйствования Республики для восстановления пострадавших объектов инфраструктуры», – сказал руководитель ведомства.

Кроме того, министр подробно остановился на вопросе обеспечения эффективного функционирования системы бюджетных закупок. По его словам, для оптимизации проведения процедур бюджетных закупок и повышения их эффективности министерством был проведён ряд мероприятий. Так, в рамках работы Временной межведомственной комиссии по установлению предельно допустимых цен был произведён специальный мониторинг цен на 1 956 товарных позиций и установлены предельные цены на 1 681 товарную позицию.

Для регулирования и повышения эффективности закупок было проведено 28 избирательных мониторингов, по результатам которых в контролирующие и правоохранительные органы было направлено 25 заключений. Всего проведён комплексный анализ 60 процедур закупок.

В 2019 году прошло 1 113 процедур закупок, по итогам которых заключено 2 157 договоров, а условная экономия заключённых договоров относительной плановой стоимости составила 12,7%, или 281,9 млн рублей.

Алексей Половян добавил, что на качественное улучшение делового климата направлена работа подведомственных Министерству экономического развития организаций.

«В качестве действенного административного механизма правовой защиты потребителей Республики выступает Инспекция по защите прав потребителей. Для осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей Инспекцией за 2019 год выявлено и запрещено к реализации 69354,6 кг продукции не соответствующей требованиям нормативных документов. Также ведётся разъяснительно-просветительская работа среди населения по вопросам защиты прав потребителей», – заключил докладчик.