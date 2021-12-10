Алла Оболенская об изменениях в законодательстве в сфере образования (видео)

Депутат Народного Совета Алла Оболенская в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала о работе Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре в 2021 году.

«Перед Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре стоит очень важная задача – законодательное обеспечение доступности образовательного процесса», – сказала парламентарий.

Алла Оболенская подробно остановилась на изменениях в законодательстве об образовании, упрощающих порядок поступления в вузы для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья.

«Согласно внесённым изменениям, дети с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в образовательные организации высшего профессионального образования на бюджетные места не должны теперь предоставлять медико-социальное заключение об отсутствии у них противопоказаний для учёбы в данном учебном заведении.

Также исключаются положения, содержащие такие требования при приёме на подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего профессионального образования за счёт бюджетных средств.

Кроме того, с целью поднять уровень воспитательной работы в общеобразовательных организациях в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» внесены изменения, позволяющие расширить воспитательные функции.

Не остались без внимания и вопросы, связанные с кадровым обеспечением в сфере образовательной деятельности», – отметила парламентарий.

Также Алла Оболенская рассказала о работе Комитета, направленной на приведение основных образовательных программ высшего профессионального образования Республики в соответствие с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

«Проводимая сегодня работа позволит в дальнейшем успешно интегрироваться в образовательное пространство Российской Федерации, а также будет способствовать прохождению образовательными организациями Донецкой Народной Республики аккредитации в Российской Федерации», – пояснила депутат.