Алла Оболенская: «Жители Донецкой Народной Республики, имеющие российские паспорта, получили право голосовать онлайн на выборах в Госдуму»

Депутат Народного Совета Алла Оболенская рассказала о том, что граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики и не имеющие регистрации в России, при наличии подтверждённой учётной записи на «Госуслугах» смогут принять участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную Думу.

«Всё больше и больше жителей Республики получают российское гражданство. Неизбежно встал вопрос о реализации гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Донецкой Народной Республики, своих конституционных прав.

Согласно статье 4 Конституции РФ любой гражданин России, достигший восемнадцатилетнего возраста, имеет право принимать участие в выборах независимо от места жительства.

Ранее граждане Российской Федерации, проживающие на постоянной основе на территории ДНР, уже получали возможность воспользоваться своими конституционными правами и принимали участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательных участках Ростовской области.

Однако далеко не каждый может себе позволить долгую дорогу через границу и обратно. Особенно это касается людей пожилого возраста. К тому же число наших граждан, получивших гражданство Российской Федерации, неуклонно растёт, и к началу выборов оно станет ещё большим.

С учётом того, что граждане РФ проживают за пределами России в таком значительном количестве, возникла необходимость в предоставлении возможности жителям Донецкой Народной Республики, имеющим паспорта РФ, участвовать в выборах депутатов в Государственную Думу Российской Федерации с помощью дистанционного голосования», – сказала Алла Оболенская.

Депутат отметила, что в настоящее время созданы все необходимые условия для жителей ДНР, получивших ранее гражданство Российской Федерации и желающих дистанционно принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

«Желающие могут проголосовать по месту их фактического нахождения, то есть с территории Донецкой Народной Республики. Для этого необходимо в срок до 13 сентября текущего года подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги» в сети интернет.

Дистанционное голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики будет проходить 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Кроме того, граждане РФ, проживающие на территории ДНР и на момент выборов не зарегистрировавшиеся по каким-либо причинам на портале «Госуслуги», могут проголосовать в очном режиме на избирательных пунктах в Ростовской области, где будут созданы специальные участки для жителей республик», – рассказала парламентарий.

Алла Оболенская также добавила, что для всех граждан Российской Федерации, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, важно воспользоваться своим законным избирательным правом и принять участие в голосовании на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.